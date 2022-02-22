مالطا تشيد بجهود المملكة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

هبة بريس

أشادت جمهورية مالطا ،اليوم الثلاثاء بالرباط ، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وصرح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو ” نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة” بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد بارتولو ، خلال ندوة صحفية في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، “إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن ، ومرة أخرى ، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام “.

وفي تصريح مماثل ، قال بوريطة إن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة والجهود المبذولة من طرف المغرب ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

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