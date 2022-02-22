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الخبز والحبوب والزيوت في المقدمة.. مندوبية التخطيط تكشف نسب ارتفاع الأسعار

2022-02-22 / 5:40 مساءً
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هبة بريس

أفادت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 3,1% خلال شهر يناير 2022 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وحسب المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2022، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,3% والمواد غير الغذائية ب 2,3%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “المواصلات” و ارتفاع قدره 5,9% بالنسبة لـ”النقل”.

ومقارنة مع دجنبر 2021 ، استقر الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1%، وارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2021 ويناير2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ1,9% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,8% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ4,4%و”اللحوم” ب 0,6%و”الفواكه” بـ0,5% .

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ3,5% و”المحروقات” ب 1,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الدار البيضاء بـ0,5%وفي القنيطرة ب 0,4% وفي أكادير وتطوان ب 0,2% وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية ب 0,1%. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي ب 1,2%وفي بني ملال ب 0,7% وفي فاس ومراكش ب 0,4%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 و ب 3,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021.

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تعليق واحد

  1. ربما هاذ الناس لي دايرين هاذ الاحصاء عايشين في المريخ او انهم لا يذهبون الى الأسواق باش يتقضاو المواد الغذائية لي العادي والبادي كيعرف بان الاثمان طلعت طلعة صاروخية.
    ماتولوش تغطيو الشمس بالبلاستيك الشفاف.

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