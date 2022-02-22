الملك يعين قضاة بالمجلس الأعلى وبالمجالس الجهوية للحسابات
هبة بريس
قام الملك محمد السادس بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالكاتب العام للمجلس، وبستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وبأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
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3 تعليقات
هههههه كماديما
لم نر أحدا يحاكم بالمحاكم اين ربط،المسؤولية بالمحاسبة، لم نر الا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا فمادور،هذه،اللجنة التي يخصص،لها،مالا،كثيرا ٥ي كل شهر،ولم تحاسب احد من الذين ياكلون أموال الدولة بالباطل
انا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب اطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بيا سنة الفين وإحدى عشر طما ضلم المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة زج بهم في السجن ضلما بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وعانو الأمرين ومازالو يعانون وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس المحترمة