الملك يعين قضاة بالمجلس الأعلى وبالمجالس الجهوية للحسابات

هبة بريس

قام الملك محمد السادس بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالكاتب العام للمجلس، وبستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وبأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.

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