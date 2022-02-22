بلجيكا: ننتظر اتخاذ “إجراءات مؤلمة” ضد روسيا

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ “إجراءات مؤلمة” ضد روسيا، إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي حديثه مع إذاعة “راديو 1″، دعا دي كرو إلى فرض عقوبات على موسكو “بسرعة”، على خلفية ما قال إنه “دخول روسيا إلى شرق أوكرانيا الليلة الماضية في انتهاك لوحدة أراضي البلاد”.

وأضاف أن “ما حدث هناك انتهاك خطير للغاية لوحدة أراضي أوكرانيا… علينا أن نحافظ على رباطة جأشنا، ونظهر بوضوح شديد لروسيا أن هذا النوع من الأشياء يؤدي إلى تكاليف باهظة”.

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.

كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8