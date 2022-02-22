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الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

2022-02-22 / 2:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: “ندعو الدول إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك”.

وشدد البيان على أن الاتحاد “يحذر روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة الجديدة مع الجمهوريات المزعومة كذريعة لمزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء عقوبات سياسية واقتصادية أوسع”.

وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأوكرانيا.

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