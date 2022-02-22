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خنيفرة.. الشروع في محاكمة طبيب وأمين مال جمعية في قضية اختلاس

2022-02-22 / 2:02 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أفاد مصدر ” هبة بريس” أن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة شرعت اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، في محاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و’’خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، ضمنهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.

و أضاف المصدر، أن شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت وراء ذلك و طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

هذه الشكاية، يضيف المصدر، كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب حسب ذات المصدر،

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