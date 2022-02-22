أمام مجلس الأمن.. أوكرانيا: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح

2022-02-22 / 1:32 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وصف السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بالخطوة “غير القانونية وغير الشرعية”.

وأضاف كيسليتسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاثنين، أن القرار الروسي هو “الفيروس الذي لا لقاح له بعد” وفقا لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.

وتابع “الأمم المتحدة مريضة، هذه حقيقة، لقد ضربها الفيروس الذي نشره الكرملين، فهل ستخضع لهذا الفيروس؟ الأمر بيد أعضائها”، حسب قوله.

ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن “تخضع للاستفزازات”، حسب تعبيره

وطالب السفير روسيا بإلغاء قرارها والانسحاب الكامل والفوري لقوات “الاحتلال” من الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.

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