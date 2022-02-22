يهم مؤسسات الإيواء السياحي.. الوزارة تطلق طلبات الاستفادة من الدعم

هبة بريس

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طلب إبداء الاهتمام لإحصاء مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي للدولة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن إطلاق طلب إبداء الاهتمام تم في 21 فبراير 2022 من أجل إحصاء مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي للدولة، والذي خصصت له الحكومة مبلغ مليار درهم بغية مساندتها على المستوى المالي وتمكينها من استئناف أنشطتها بسرعة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على منهجية ومقاربة تنفيذ هذا الإجراء المتعلق بالدعم المالي للدولة لمؤسسات الإيواء السياحي بتشاور وتنسيق وثيقين مع الأطراف المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والمالية والمهنيين.

ويستهدف هذا الدعم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ويتعلق بتقديم إعانة ترمي إلى تحسين جودة العرض وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن منح هذه الإعانة يتم في حدود 10 في المائة من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، على ألا تتجاوز سقف الإعانة 10 ملايين درهم، مبرزا أنه تم إسناد تدبير هذا الدعم الحكومي إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وتابع البلاغ أنه يمكن لمؤسسات الإيواء السياحي الحصول على ملف طلب إبداء الاهتمام وذلك عبر تقديم طلب بسيط للشركة المغربية للهندسة السياحية على العنوان الإلكتروني support-eht@smit.gov.ma المخصص لهذا الغرض.

وستمكن النتائج المحصل عليها، على أساس تقييمات اللجان المحلية وأخدا بعين الإعتبار لمجموعة من المعايير وشروط الإنتقاء، من ترتيب طلبات الدعم حسب الجهة والفئة المستفيدة .

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة كانت قد أقرت مخططا استعجاليا هاما بقيمة ملياري درهم لدعم القطاع السياحي بهدف مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثارها.

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