روسيا: “لوغانسك ودونيتسك سيسمحان لنا بنشر قواعد عسكرية على أراضيهما”

2022-02-22 / 12:55 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

في تطور جديد، أكدت روسيا أنها ستنشر قواعدها العسكرية داخل أراضي إقليمي لوغانسك و دونيتسك بعد أن وقعت اتفاقيات تسمح بذلك مباشرة فور اعتراف روسيا بهما كجمهوريتين مستقلتين.

و في هذا الصدد، أعلنت الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع “جمهوريتي” لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما.

و أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أنه ليس هناك حديث الآن عن نشر قواعد عسكرية روسية على أراضي “الجمهوريتين” ، على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة تسمح بذلك، مضيفا أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن تطورات متسارعة يعرفها الملف الروسي الأوكراني بعد قرار بوتين اعتراف روسيا بالمنطقتين السالفتي الذكر كجمهوريتين مستقلتين و هو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تدعو لعقد اجتماع فوري و طارئ لمجلس الأمن لتسليط عقوبات على روسيا.

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