شرارات نار ورنين تماس كهربائي يرعب ساكنة حي بخريبكة

هبة بريس - خريبكة

تمثّل أسلاك الكهرباء المكشوفة كابوساً يؤرّق ساكنة ” شوقي 2 ” فبمجرّد الدخول إلى هذا الحي يمكن مشاهدة الأسلاك الكهربائية المتداخلة مع بعضها البعض مكشوفة مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة الساكنة.

غالبية هذه الأسلاك تبرز من أعمدة الإنارة أو من خزانات الكهرباء وهي ومتواجدة بهذا الحي وعلى تماسّ مباشر مع تحركات الساكنة التي استفاقت اليوم الثلاثاء على وقع رنين فضيع صادر من ” كوفري ” وشرارات نار تنذر بوقع كارثة مستقبلية .

اخر أشكال في هذا الصدد برز للواجهة عندما سجلت بعض الساكنة مشاكل على مستوى الإنارة داخل المنازل الشيء الذي استدعى التبليغ عنها وعن الخطر القادم من ” الكوفري ” ليكون رد الإدارة كالتالي :

” جيب ورقة الضو وجي شكي ” علما أن الاتصال الهاتفي تضمن عبارات الخطورة المتمثلة في ظهور شرارات نارية ورنين يحدث بسبب تماس كهربائي .

وقد كان ضروريا التحري في تفاصيل المشكل ليتم استدعاء تقني في الكهرباء، الأخير الذي شرح خطورة الوضع،بالقول إن “قوّة التيار في هذه الأسلاك كبيرة جدا . وطبعا، هي قوّة مميتة على الفور ”

وحول تداعيات هذا التماس داخل المنازل قال تقني الكهرباء أن ” الاضواء سيتخللها تراقص مستمر ان لم يتعدي الأمر ذلك باحداث خسائر على مستوى الآليات المنزلية “.

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