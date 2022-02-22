خلافة العنصر على رأس الحركة الشعبية تعمق التصدع بين قادة الحزب

هبة بريس - البيضاء

يبدو أن حدة الخلافات بدأت تبرز للعلن في الأيام الأخيرة داخل حزب الحركة الشعبية و ذلك مع اقتراب موعد انتخاب أمين عام جديد للحزب لخلافة امحند العنصر الذي عبر عن عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة.

و طفت على الواجهة مؤخرا داخل البيت الحركي خلافات قوية بين أنصار بعض المرشحين المحتملين، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنبر لجلد الخصوم و الدفاع عن أسماء معينة.

و لحدود الساعة برزت ثلاثة أسماء اتضح أنها في الطريق لوضع ترشحها لخلافة العنصر على رأس حزب السنبلة، في مقدمتهم محمد أوزين و كذلك سعيد أمزازي فضلا على محمد مبديع.

الأسماء الثلاثة و التي سبق لها جميعها الاستوزار في فترات سابقة، تسعى لحشد تأييد الحركيات و الحركيين قبل معركة الحسم، فيما لمحت كذلك بعض الأسماء من داخل الحزب عن نيتها للترشح و منافسة ما يسمون ب”صقور” و قادة حزب الحركة الشعبية.

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