realme تطرح الهاتف الذكي realme 9i في الأسواق المغربية

هبة بريس

أعلنت اليوم شركة realme ، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الاطلاق الرسمي للهاتف الذكي realme 9i بالمغرب.

و سيكون هذا الهاتف الذكي الاستثنائي المزود بمعالج Snapdragon 680 من فئة 6 نانومتر، متاحًا للبيع ابتداءا من 22 فبراير لدى جميع الموزعين الحصريين لعلامة realme.

و يمكن هذا الهاتف الذكي الذي يعتبر من أحدث إصدارات الشركة من سلسلة الهواتف الذكية 9realme ، المستهلكين الشباب تجربة أداء غير مسبوقة، اعتماده على المعالج الثماني النواة الفائق القوة والذي يضم أربعة Cortex-A73 ذات التردد 2،4 جيجاهرتز و أربعة Cortex-A53 ذات التردد 1،9 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات من شريحة Adreno 610. يساعد هذا المعالج الذي يبلغ حجمه 6 نانومتر على تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 62٪ ويعمل على مضاعفة فعالية الجهاز بنسبة كبيرة تصل إلى 46٪ مقارنةً بالمعالج التقليدي الذي يبلغ حجمه 12 نانومتر.

realme 9i هاتف ذكي يمكن الشباب، عبر العالم، من خوض تجربة استخدام فريدة من نوعها

تم تزويد هذا الهاتف بنظام المعالجة Qualcomm Snapdragon 680 ، ويتوفر على ذاكرة عشوائية من فئة 6 جيجابايت ومساحة للتخزين بسعة 128 جيجابايت. يعد هاتف realme جهازا مثاليا لمن يريد بث المحتويات أو الاستمتاع بالألعاب الالكترونية. كما يتميز الهاتف أيضا بشاشته LCD العالية الدقة +fullHD والتي يبلغ مقاسها 6،6 بوصة حيث توفر معدل تحديث متغير في حدود 90 هرتز.

و يتميز الهاتف الذكي أيضًا بتوفره على كاميرا خلفية ثلاثية، وعلى تقنية استشعار أولية من فئة 50 ميجابكسل مع فتحة العدسة العريضة f/1.8 يسمح بالتقاط الصور ضمن مجال رؤية في حدود 77 درجة!

و يعمل الهاتف الذكي ببطارية عالية التحمل تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بميزة الشحن السريع 33 وات. عند البيع يُسلم الهاتف مع محول شحن سريع وكابل USB-C.

من بين أهم مميزات هاتف realme 9i الأخرى، نجد أيضا مكبرات صوت استريو وموضع مزدوج لبطاقة الجوال وموضع خاص لبطاقة الذاكرة الرقمية الصغيرة microSD ومستشعر للبصمات مثبت على الجانب.

أما فيما يخص الاتصال بالأنترنت، فإن الهاتف الذكي مزود بنظام اتصال 4G Wi-Fi bi-bande مزدوج النطاق إضافة إلى خاصية البلوتوت 5.0. يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 11 المستند إلى Realme UI 2.0.

للفوز بالهاتف realme 9i ، تابع الموعد المخصص للإعلان عن إطلاق الهاتف المقرر يوم 22 فبراير على الساعة 7 مساءً عبر خاصية البث المباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا:

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