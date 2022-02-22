realme تطرح الهاتف الذكي realme 9i في الأسواق المغربية

2022-02-22 / 12:03 مساءً
1
هبة بريس

أعلنت اليوم شركة realme ، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الاطلاق الرسمي للهاتف الذكي realme 9i بالمغرب.

و سيكون هذا الهاتف الذكي الاستثنائي المزود بمعالج Snapdragon 680 من فئة 6 نانومتر، متاحًا للبيع ابتداءا من 22 فبراير لدى جميع الموزعين الحصريين لعلامة realme.

و يمكن هذا الهاتف الذكي الذي يعتبر من أحدث إصدارات الشركة من سلسلة الهواتف الذكية 9realme ، المستهلكين الشباب تجربة أداء غير مسبوقة، اعتماده على المعالج الثماني النواة الفائق القوة والذي يضم أربعة Cortex-A73 ذات التردد 2،4 جيجاهرتز و أربعة Cortex-A53 ذات التردد 1،9 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات من شريحة Adreno 610. يساعد هذا المعالج الذي يبلغ حجمه 6 نانومتر على تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 62٪ ويعمل على مضاعفة فعالية الجهاز بنسبة كبيرة تصل إلى 46٪ مقارنةً بالمعالج التقليدي الذي يبلغ حجمه 12 نانومتر.

realme 9i هاتف ذكي يمكن الشباب، عبر العالم، من خوض تجربة استخدام فريدة من نوعها

تم تزويد هذا الهاتف بنظام المعالجة Qualcomm Snapdragon 680 ، ويتوفر على ذاكرة عشوائية من فئة 6 جيجابايت ومساحة للتخزين بسعة 128 جيجابايت. يعد هاتف realme جهازا مثاليا لمن يريد بث المحتويات أو الاستمتاع بالألعاب الالكترونية. كما يتميز الهاتف أيضا بشاشته LCD العالية الدقة +fullHD والتي يبلغ مقاسها 6،6 بوصة حيث توفر معدل تحديث متغير في حدود 90 هرتز.

و يتميز الهاتف الذكي أيضًا بتوفره على كاميرا خلفية ثلاثية، وعلى تقنية استشعار أولية من فئة 50 ميجابكسل مع فتحة العدسة العريضة f/1.8 يسمح بالتقاط الصور ضمن مجال رؤية في حدود 77 درجة!

و يعمل الهاتف الذكي ببطارية عالية التحمل تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بميزة الشحن السريع 33 وات. عند البيع يُسلم الهاتف مع محول شحن سريع وكابل USB-C.

من بين أهم مميزات هاتف realme 9i الأخرى، نجد أيضا مكبرات صوت استريو وموضع مزدوج لبطاقة الجوال وموضع خاص لبطاقة الذاكرة الرقمية الصغيرة microSD ومستشعر للبصمات مثبت على الجانب.

أما فيما يخص الاتصال بالأنترنت، فإن الهاتف الذكي مزود بنظام اتصال 4G Wi-Fi bi-bande مزدوج النطاق إضافة إلى خاصية البلوتوت 5.0. يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 11 المستند إلى Realme UI 2.0.

للفوز بالهاتف realme 9i ، تابع الموعد المخصص للإعلان عن إطلاق الهاتف المقرر يوم 22 فبراير على الساعة 7 مساءً عبر خاصية البث المباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا:
Instagram: https://www.instagram.com/realmemaroc/
Facebook: https://www.facebook.com/realmemaroc/

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجلماسي: “القرض الفلاحي منخرط لإنجاح توجيهات الملك و دعم الفلاحين”

السجلماسي: “القرض الفلاحي منخرط لإنجاح توجيهات الملك و دعم…

2022-02-22 / 4:24 مساءً
Photo of يهم مؤسسات الإيواء السياحي.. الوزارة تطلق طلبات الاستفادة من الدعم

يهم مؤسسات الإيواء السياحي.. الوزارة تطلق طلبات الاستفادة من…

2022-02-22 / 1:28 مساءً
Photo of للمرة الأولى منذ سنة 2014.. برميل برنت قرب 99 دولاراً للبرميل

للمرة الأولى منذ سنة 2014.. برميل برنت قرب 99…

2022-02-22 / 10:26 صباحًا
Photo of مكافحة آثار الجفاف.. القرض الفلاحي للمغرب يعبئ 6 ملايير درهم

مكافحة آثار الجفاف.. القرض الفلاحي للمغرب يعبئ 6 ملايير…

2022-02-21 / 11:33 مساءً

برلماني : الميثاق الجديد للاستثمار أصبح ضرورة ملحة من…

2022-02-21 / 10:40 مساءً
Photo of ميثاق الاستثمار…جاء في وقته المناسب وبرؤية جديدة

ميثاق الاستثمار…جاء في وقته المناسب وبرؤية جديدة

2022-02-21 / 7:14 مساءً
Photo of صحيفة : المغرب سيتعامل مع التهديدات الجوية على بُعد 150 كيلومترا

صحيفة : المغرب سيتعامل مع التهديدات الجوية على بُعد…

2022-02-21 / 6:18 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل يوقعان على إحداث مناطق صناعية مؤهلة بالمملكة

المغرب وإسرائيل يوقعان على إحداث مناطق صناعية مؤهلة بالمملكة

2022-02-21 / 4:09 مساءً
Photo of مبيعات الصناعات الغذائية و المشروبات تنتعش في المغرب بنسب متفاوتة

مبيعات الصناعات الغذائية و المشروبات تنتعش في المغرب بنسب…

2022-02-21 / 11:32 صباحًا
Photo of تزامنا و ارتفاع الأسعار.. مؤشرات قطاع الغاز و النفط تنخفض في بورصة البيضاء

تزامنا و ارتفاع الأسعار.. مؤشرات قطاع الغاز و النفط…

2022-02-21 / 10:22 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق