بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة المغاربة بأوكرانيا
توجس كبير يطغى على تفكير عشرات الطلبة المغاربة المتواجدين حاليا بالديار الأوكرانية بعدما قرروا المكوث هناك و عدم العودة لحضن الوطن بالرغم من دعوة السلطات المغربية لهم للرجوع في ظل توثر الأجواء عبر توفير عدد من الرحلات الجوية المباشرة لهم بأسعار تفضيلية.
و يسود قلق كبير بين صفوف الطلبة المغاربة الذين آثروا المخاطرة بالبقاء في أوكرانيا و كذلك ذويهم بالمغرب خاصة مع التطورات الأخيرة باعتراف روسيا بالإقليمين المتنازع عليهما و كذا بعد قرارات مجلس الأمن ضد روسيا و التي قد تشكل منعطفا لبداية حرب عسكرية.
و في هذا الصدد، أوضحت “أ.خ” و هي طالبة مغربية تدرس تخصص طب الأسنان بإحدى جامعات زابوريجيا الأوكرانية في تواصلها مع هبة بريس أن هلعا كبيرا يهيمن على الطلبة المغاربة و الأجانب بصفة عامة في المدينة التي تدرس بها و التي لا تبعد عن أماكن التوثر سوى بكيلومترات قليلة.
و شددت ذات المتحدثة أن ما يزيد من معاناتهم كطلبة فضلوا البقاء في أوكرانيا و استكمال مشوارهم التعليمي رغم تحذيرات السلطات المغربية و دعوتهم لهم بالعودة للوطن، هو القلق و الخوف الكبير الذي يعيشه أولياء أمورهم و أسرهم بالمغرب و الذين لا تنقطع معهم الاتصالات الهاتفية على مدار ساعات اليوم للاطمئنان عليهم.
و أكدت الطالبة التي تدرس في سنتها الثالثة بأوكرانيا أن الأمور حاليا مستقرة بالرغم من وجود بعض المظاهر التي لم يتعودوا عليها من قبيل التحرك الأمني المكثف بالمدينة و كذا تواجد أفراد من القوات العسكرية بالزي الرسمي في مناطق متفرقة، فضلا على الترقب الكبير الذي يعيشه الشارع الأوكراني مع بروز أي مستجد.
تعليق واحد
4500درهم ليست تفضيلية هدا هو تمن توركيش في الايام العادية
لا تقارنو الطلبة بعمال الخارج
900 درهم مزيانة