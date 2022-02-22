بعد التطورات الأخيرة.. الترقب و التوجس يسيطران على الطلبة المغاربة بأوكرانيا

2022-02-22 / 11:34 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توجس كبير يطغى على تفكير عشرات الطلبة المغاربة المتواجدين حاليا بالديار الأوكرانية بعدما قرروا المكوث هناك و عدم العودة لحضن الوطن بالرغم من دعوة السلطات المغربية لهم للرجوع في ظل توثر الأجواء عبر توفير عدد من الرحلات الجوية المباشرة لهم بأسعار تفضيلية.

و يسود قلق كبير بين صفوف الطلبة المغاربة الذين آثروا المخاطرة بالبقاء في أوكرانيا و كذلك ذويهم بالمغرب خاصة مع التطورات الأخيرة باعتراف روسيا بالإقليمين المتنازع عليهما و كذا بعد قرارات مجلس الأمن ضد روسيا و التي قد تشكل منعطفا لبداية حرب عسكرية.

و في هذا الصدد، أوضحت “أ.خ” و هي طالبة مغربية تدرس تخصص طب الأسنان بإحدى جامعات زابوريجيا الأوكرانية في تواصلها مع هبة بريس أن هلعا كبيرا يهيمن على الطلبة المغاربة و الأجانب بصفة عامة في المدينة التي تدرس بها و التي لا تبعد عن أماكن التوثر سوى بكيلومترات قليلة.

و شددت ذات المتحدثة أن ما يزيد من معاناتهم كطلبة فضلوا البقاء في أوكرانيا و استكمال مشوارهم التعليمي رغم تحذيرات السلطات المغربية و دعوتهم لهم بالعودة للوطن، هو القلق و الخوف الكبير الذي يعيشه أولياء أمورهم و أسرهم بالمغرب و الذين لا تنقطع معهم الاتصالات الهاتفية على مدار ساعات اليوم للاطمئنان عليهم.

و أكدت الطالبة التي تدرس في سنتها الثالثة بأوكرانيا أن الأمور حاليا مستقرة بالرغم من وجود بعض المظاهر التي لم يتعودوا عليها من قبيل التحرك الأمني المكثف بالمدينة و كذا تواجد أفراد من القوات العسكرية بالزي الرسمي في مناطق متفرقة، فضلا على الترقب الكبير الذي يعيشه الشارع الأوكراني مع بروز أي مستجد.

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