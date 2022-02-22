ما حقيقة الزيادة في أسعار الخبز بمخابز تزنيت?

2022-02-22 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تناقلت عدد من المنابر وصفحات “الفيسبوك”، منشورات تفيد بقيام بعض المخابز بإقليم تزنيت بالزيادة في أسعار الخبز.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول أن الخبر المتداول عار من الصحة.

وأضاف ذات المصدر، أن جولات المراقبة التي قامت بها يوم الاثنين 21 فبراير 2022 اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتوجات، والتي شملت كافة المخابز المتواجدة بمدينة تيزنيت، وقفت على عدم تسجيل أية زيادة في أثمنة بيع الخبز المصنوع من الدقيق المدعم.

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‫2 تعليقات

  2. اللهم أرفع عنا هدأ الوبا واشفى مرضا كل مصاب أنك على كل شيء قدير أمين يارب العالمين
    يجب على هده اللجان أن تعم جميع التراب الوطني وجميع المواد الغذائية

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