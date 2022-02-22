“الصحة” تحذر من ظهور متغير جديد وتؤكد: موجة أوميكرون لم تنقض بعد

هبة بريس - الرباط

حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من احتمال ظهور متغير جديد مثير للقلق.

و أبرزت الوزارة في نشرتها النصف شهرية، أن “موجة (أوميكرون) لم تنقض بعد، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى أسبوع آخر من المستوى الأخضر ليكون هناك تطابق مع قواعد تقييم مستوى انتشار العدوى.

وسجلت الوزارة أن “الفيروس ينتقل حاليا بشكل ضعيف في غالبية الأقاليم والعمالات، غير أنه لا يوجد إقليم خال تماما من انتشار العدوى، مضيفة أن خطر الانتشار قائم ، كما ان خطر الإصابة بحالات شديدة الخطورة ما زال قائما، مما يؤكد إمكانية خطر الوفاة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى اليقظة، مقدمة عدة نصائح لتقليل المخاطر المذكورة “بشكل كبير”، منها الامتثال للتدابير الوقائية، والقيام بالفحص في حالة ظهور أعراض الفيروس، والتلقيح

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