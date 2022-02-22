كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

“الصحة” تحذر من ظهور متغير جديد وتؤكد: موجة أوميكرون لم تنقض بعد

2022-02-22 / 10:03 صباحًا
3
هبة بريس - الرباط

حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من احتمال ظهور متغير جديد مثير للقلق.

و أبرزت الوزارة في نشرتها النصف شهرية، أن “موجة (أوميكرون) لم تنقض بعد، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى أسبوع آخر من المستوى الأخضر ليكون هناك تطابق مع قواعد تقييم مستوى انتشار العدوى.

وسجلت الوزارة أن “الفيروس ينتقل حاليا بشكل ضعيف في غالبية الأقاليم والعمالات، غير أنه لا يوجد إقليم خال تماما من انتشار العدوى، مضيفة أن خطر الانتشار قائم ، كما ان خطر الإصابة بحالات شديدة الخطورة ما زال قائما، مما يؤكد إمكانية خطر الوفاة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى اليقظة، مقدمة عدة نصائح لتقليل المخاطر المذكورة “بشكل كبير”، منها الامتثال للتدابير الوقائية، والقيام بالفحص في حالة ظهور أعراض الفيروس، والتلقيح

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 427 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 427 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-22 / 4:18 مساءً
Photo of الحكومة تؤكد الاستمرار في دعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان

الحكومة تؤكد الاستمرار في دعم أسعار السكر والدقيق وغاز…

2022-02-22 / 3:47 مساءً
Photo of وزير الفلاحة: “اللوكوس و الغرب بهما مياه لا بأس بها و باقي المناطق بها خصاص كبير”

وزير الفلاحة: “اللوكوس و الغرب بهما مياه لا بأس…

2022-02-22 / 3:36 مساءً
Photo of الصديقي: “نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني”

الصديقي: “نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 31 في المائة…

2022-02-22 / 3:14 مساءً
Photo of “الخبزة ب 1.20 درهما”.. الحكومة تؤكد استقرار أسعار الخبز

“الخبزة ب 1.20 درهما”.. الحكومة تؤكد استقرار أسعار الخبز

2022-02-22 / 2:08 مساءً
Photo of خنيفرة.. الشروع في محاكمة طبيب وأمين مال جمعية في قضية اختلاس

خنيفرة.. الشروع في محاكمة طبيب وأمين مال جمعية في…

2022-02-22 / 2:02 مساءً
Photo of ولاية البيضاء توفد لجان إقليمية لمراقبة الأسعار من زيادات المضاربين

ولاية البيضاء توفد لجان إقليمية لمراقبة الأسعار من زيادات…

2022-02-22 / 1:55 مساءً
Photo of آيت الطالب يطلق الخدمات بقسم الطب النفسي بالبيضاء

آيت الطالب يطلق الخدمات بقسم الطب النفسي بالبيضاء

2022-02-22 / 1:45 مساءً
Photo of اصطدام حاوية بنفق الزرقطوني يوقف حركة السير لساعات وسط البيضاء

اصطدام حاوية بنفق الزرقطوني يوقف حركة السير لساعات وسط…

2022-02-22 / 12:50 مساءً
Photo of شرارات نار ورنين تماس كهربائي يرعب ساكنة حي بخريبكة

شرارات نار ورنين تماس كهربائي يرعب ساكنة حي بخريبكة

2022-02-22 / 12:30 مساءً

‫3 تعليقات

  2. هاذ المتحور يلا ظهر غدي يكون روسيكلي .يقدرو البوعارا يجمعوا الأجزاء ديالو من بقايا الفيروسات السابقة ويبيعوها فسوق المتلاشيات اللي يقدرو يصنعو منها متحور مغربي مائة بالمائة سميتو مغربكرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق