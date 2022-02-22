في الصورة جون بايدن

بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا

2022-02-22 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على رد واشنطن على اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك.

وقال البيت الأبيض، في بيان في ساعة متأخرة ليل الاثنين، “تحدث الرئيس بايدن اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

كما أدان الرئيس بايدن بشدة قرار نظيره الروسي بوتين الاعتراف بـ “استقلال” جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا.

وأطلع بايدن زيلينسكي على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على موسكو.

وأكد الرئيس بايدن أن، “الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.

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‫21 تعليقات

  1. يجب على عقلاء العالم من مجلس الامن الدولي والدول العضمى أن يتحركوا بسرعة من أجل تطويق و معالجة هذه الأزمة البالغة الخطورة أول بالطرق الديبلوماسية الهادئة والعقلانية، ودون تشويش أو تدخل من أي كان على الإطلاق، حتى تحل هذه الأزمة الخطيرة على السلم والأمن العالميين.

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