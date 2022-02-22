بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
هبة بريس - وكالات
اطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على رد واشنطن على اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك.
وقال البيت الأبيض، في بيان في ساعة متأخرة ليل الاثنين، “تحدث الرئيس بايدن اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.
كما أدان الرئيس بايدن بشدة قرار نظيره الروسي بوتين الاعتراف بـ “استقلال” جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا.
وأطلع بايدن زيلينسكي على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على موسكو.
وأكد الرئيس بايدن أن، “الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء على ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا.
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21 تعليقات
لخلانهم من الغرب والشرق العقوبات او بهذا يزعمون، وعلى العرب والمسلمين يشنون الحروب، ويجربون مدى فعالية ترسانتهم العسكرية، العراق، سوريا، ليبيا، أفغانستان… الكيل بمكيالين..
مادام بوتين يحكم روسيا قبضة يد من حديد فإن الدول الحلف والغرب لن يستطيعوا أن يزعزعوه سياسيا وعسكريا إلا في حالة موت بوتين فبعدها ستضعف روسيا كما حصلت بعد ستالين وبالضبط في عهد بوريس يلتسين الذي كان له دور في انهيار الإتحاد السوفياتي..
يجب على مجلس الامن الدولي ردع وقر عقوبات لروسيا لانها تجبرت واضهرت عضلاتها
بفضل بوتين توقفت العصابة العالمية عن مؤامرة كورونا التي أهلكوا بها إقتصاد و تغيير حياة الشعوب والدول ..
بفضل بوتين توقفت العصابة العالمية عن مؤامرة كورونا التي أهلكوا بها إقتصاد و تغيير حياة الشعوب العالمية ..
الدول العظمى هدفها تجويع وتفقير الدول النامية وكذلك عرض اسلحتها الفتاكة ..
بوتين لا يعترف بمجلس الأمن ولا يعترف بالأمم المتحدة وانتهى الكلام(أمريكا قامت بتسليم أوكرانيا على طبق من ذهب لروسيا)..
للمستنقع الاوكراني من حيث لا تدري
اصرار بوتين قيصر روسيا غلى تنفيذ خطته مهما كلفه الامر سيجعله يدفع الثمن غاليا
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وديبلوماسيا..
دخول الجيش في المدن يعني ان حرب الشوارع ستندلع وبالتالي سقوط القتلى والجرحى
اضافة الى العقوبات القاسية التي سيفرضها الغرب
هدا ادا لم يتدخل الغرب عسكريا وهو مستبعد ولكن اندلاع الحرب لا يحترم القوانين
السلامة يا الله..
ولماذا لم يرد الإتحاد الأوروبي على الجزاءر التي اعترفت بجمهورية ورقية في أراضيها دولة وهمية في دولة لعرقلة تطور المغرب…
التوزيعة لا يحضرها الا الاقوياء وامريكا معها بقية الغرب يستحوذون على خيرات واسواق وسياسات كثير من دول العالم غير الصناعي في العالم الثالث والنامي فاين قسمة روسيا..
روسيا ستغزو اوكرانيا من الجهة الموالية لها يعني من جهة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا داخل اوكرانيا، سوف ترون والله أعلم عوتاني.
اروبا تتجه نحو حرب طاحنة وربما نووية… سيسجلها التاريخ . اما المغرب انه اغلق الحدود البحرية والجوية على ابنائه ليتركهم لمصير مجهول..
ما يحدث دليل على أن الدب الروسي سيبدأ في غزو أوكرانيا في الايام القادمة. أوربا وأمريكا باعت لأوكرانيا الوهم. ظلوا ينفخون فيها لمواجهة روسيا وفي الأخير تخلوا عنها.
روسيا ستعترف بجمهرتيها لا شك فيه ، اي تدخل اكراني بعد الاعتراف ستتدخل روسيا لزجره ، بعدها تدخل أكرانية في حرب لا هوادة فيها مع روسيا اتحتلها جميعا ، سيحدث ما لم يكن في الحسبان من تحركات أوروبية وفرض عقوبات على روسيا …
ايها الناس استعدوا و أعدوا . لحرب عالمية ووفتاكة البشرية جمعاء..
أزمة أوكرانيا أزالت القناع عن الوجه البشع للإتحاد الأوروبي والغرب عامة، وكيف يتعامل بالكيل بمكيالين حسب مصالحه الأنانية. يقول الإتحاد الأوروبي المنافق إنه على استعداد للرد على بوتين إذا اعترف باستقلال الإنفصاليين في أوكرانيا…
رغم فرض عقوبات على روسيا من الاتحاد الاروبي والناتو فروسيا لا تبالي احدا تأخذ قرارات شخصية..
اوروبا و امريكا بغاو يبتزو روسيا، بوتين سرفقهم بجوج ، دار ليهم نفخ ديال ضامة ..
لقد اعترف رسميا فلادمير بوتين،رئيس روسيا الإتحادية، باستقلال المنطقتين: لوغانسك ودونيتسك،وذ’لك إثر توقيعه وثيقة الإستقلال اليوم،من المجلس النيابي “دوما” مع رئيسي الدولتين المعنيتين بالإستقلال، بعد خطابه الأخير الموجه إلى الشعب الروسي.وقد يكون هذا الإعتراف بمثابة رصاصة الرحمة بين روسيا والحلف ناتو.و الآن العالم ينتظر بتوجس رد فعل هذا الأخير، ننتظر ردود الفعل من الناتو والاتحاد الاوروبي ..