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“الجفاف” و”ارتفاع الأسعار” يجمعان زعماء الأغلبية اليوم الثلاثاء

2022-02-22 / 9:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن اجتماعا لزعماء الأغلبية سيعقد اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وأفاد ذات المصدر، أن الاجتماع سيخصص للحديث ومناقشة عدد من الملفات الآنية والمتعلقة أساسا بقلة التساقطات المطرية والجفاف الذي يهدد الموسم الفلاحي، وكذا ارتفاع الأسعار الصاروخي في المواد الاستهلاكية والمحروقات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر أن يخرج اجتماع الأغلبية بعدد من التوصيات والإجراءات التي ستساهم في حل الإشكاليات المطروحة والمتعلقة بالقضايا السالفة الذكر.

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‫4 تعليقات

  3. مهما كانت الإجراءات المقررة،لن يندمل الجرح،شخصيا فقدت الثقة في كل الاحزاب،فات الاوان،الله ياخذ في الحق واحد واحد وكل من ساهم في تدهور الاوضاع.حكومات كلها فاشلة.

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