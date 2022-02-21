الفلبين.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء تحطم مروحية

هبة بريس _ وكالات

تحطمت مروحية تابعة للشرطة الفلبينية بينما كانت في طريقها لجلب قائد الشرطة الوطنية من جزيرة ساحلية إلى العاصمة ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم، وإصابة الطيار ومساعده بجروح.

وقال مسؤولون بالشرطة إن “الاتصال بالمروحية وهي من طراز “إيرباص إتش 125″ فقد بعد إقلاعها من مانيلا، وعثر عليها بعد ساعتين متحطمة في إقليم كويزون”.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث، وأنقذوا الطيار ومساعده، ونقلتهما إلى مستشفى، بعدما أصيبا بجروح، لكن فرد الطاقم الثالث حوصر وسط الحطام، وتوفي خلال محاولة إنقاذه”.

وكانت المروحية متجهة إلى جزيرة باليسين، وهي منتجع استوائي راق في كويزون، لاصطحاب قائد الشرطة الوطنية، الجنرال ديوناردو كارلوس، ورفاقه.

وقال الكولونيل جان فاجاردو، المتحدث باسم الشرطة، إن “كارلوس كان من المقرر أن يعود إلى مانيلا على متن رحلة تجارية لحضور فعالية رسمية، لكن لم يستطع اللحاق بالطائرة، فعرضت وحدة الطيران التابعة للشرطة نقله بالمروحية”.

وأضاف أن “كارلوس زار الطيارين المصابين في المستشفى، وأخبره أحدهما أنهما كانا يناوران للهبوط وسط طقس جيد، ولكن ضربتهما عاصفة قوية فجأة، وفقدا السيطرة على المروحية”.

وأمرت الشرطة بوقف استخدام خمس مروحيات أخرى من طراز “إتش 125” أثناء التحقيق في الحادث.

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