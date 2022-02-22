سيتكوم “خو خواتاتو” مفاجأة رمضان 2022 على القناة الثانية

2022-02-22 / 7:34 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

يواصل صناع السيتكوم الكوميدي الاجتماعي ”خو خواتاتو”، تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته نخبة من ألمع النجوم المغاربة، و الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، على القناة الثانية.

ويشارك في بطولة سيتكوم ”خو خواتاتو” كل من الفنان، عدنان موحجة، إلى جانب الممثلة، بديعة الصنهاجي، والفنانة القديرة، فضيلة بنموسى، والممثل، يحيي الفاندي، والممثلة الشابة، هند بن جبارة، والممثل المتألق، عادل أبا تراب، والكوميدية، مونية لمكيمل، وسلمى السَيْرِي، وعزيز بوزاوي، الفنانة دعاء يحياوي والمؤثرة المغربية مريم الزبير.

المسلسل فكرة وسيناريو عدنان موحجة ويحيي الفاندي، إخراج عبد الرفيع العبديوي، وإنتاج شركة “جاكاروندا بروداكشن” بشراكة مع القناة الثانية.

وتدور أحداث ”خو خواتاتو” في قالب كوميدي اجتماعي، حول قصة عزيز الذي يجد نفسه وصيا على أخواته السبعة بعد وفاة والديه إثر حادثة سير، الأمر الذي يجعله يغادر عمله و يشتغل في محل التجميل الذي تركه والده، لتتوالى الأحداث.

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