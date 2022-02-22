طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستكون السماء أحيانا غائمة إلى غائمة بشرق الأقاليم الجنوبية مع قطرات أو أمطار متفرقة خصوصا بعد الزوال والليل.

وستتشكل كتل من الضباب قرب السواحل خلال الليل والصباح، فيما ستظل السماء قليلة السحب الى صافية في باقي مناطق المملكة. وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية شرقية الى جنوبية بشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة شرقية بالمنطقة الشرقية، وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية على العموم في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر درجة و 06 درجات بالمرتفعات، و مابن 05 و 11 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والسهول والسواحل الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 الى 16 درجة بمنطقة طنجة و الوسط وما بين 16 الى 20 درجة بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 15 الى 20 درجة بمرتفعات الاطلس، والريف، والواجهة المتوسطية وما بين 20 الى 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسواحل الشمالية والجنوب الشرقي، ومابين 27 الى 33 درجة بالسهول غرب الاطلس، وسط سوس والأقاليم الجنوبية.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.

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