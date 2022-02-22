طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-22 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستكون السماء أحيانا غائمة إلى غائمة بشرق الأقاليم الجنوبية مع قطرات أو أمطار متفرقة خصوصا بعد الزوال والليل.

وستتشكل كتل من الضباب قرب السواحل خلال الليل والصباح، فيما ستظل السماء قليلة السحب الى صافية في باقي مناطق المملكة. وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية شرقية الى جنوبية بشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة شرقية بالمنطقة الشرقية، وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية على العموم في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر درجة و 06 درجات بالمرتفعات، و مابن 05 و 11 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والسهول والسواحل الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 الى 16 درجة بمنطقة طنجة و الوسط وما بين 16 الى 20 درجة بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 15 الى 20 درجة بمرتفعات الاطلس، والريف، والواجهة المتوسطية وما بين 20 الى 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسواحل الشمالية والجنوب الشرقي، ومابين 27 الى 33 درجة بالسهول غرب الاطلس، وسط سوس والأقاليم الجنوبية.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستجدات تقلب محاكمة البرلماني “مول 63 مليار” و تهم جديدة في الطريق

مستجدات تقلب محاكمة البرلماني “مول 63 مليار” و تهم…

2022-02-22 / 10:48 صباحًا
Photo of “الصحة” تحذر من ظهور متغير جديد وتؤكد: موجة أوميكرون لم تنقض بعد

“الصحة” تحذر من ظهور متغير جديد وتؤكد: موجة أوميكرون…

2022-02-22 / 10:03 صباحًا
Photo of بعد واقعة ريان.. مبادرة بسيطة لعون سلطة بسطات تخلق الحدث

بعد واقعة ريان.. مبادرة بسيطة لعون سلطة بسطات تخلق…

2022-02-22 / 9:48 صباحًا
Photo of ايت الطالب يفتتح مركز صحيا بالقنيطرة ويؤكد: “نسعى إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة”

ايت الطالب يفتتح مركز صحيا بالقنيطرة ويؤكد: “نسعى إلى…

2022-02-22 / 9:22 صباحًا
Photo of نقابة “البقالي” تُدين إساءة بنكيران للصحافيين

نقابة “البقالي” تُدين إساءة بنكيران للصحافيين

2022-02-21 / 8:43 مساءً
Photo of مندوبية حقوق الإنسان ..لايجب اتخاذ موضوع الوصولات المتعلقة بتأسيس الجمعيات “ذريعة للمظلومية”

مندوبية حقوق الإنسان ..لايجب اتخاذ موضوع الوصولات المتعلقة بتأسيس…

2022-02-21 / 8:28 مساءً
Photo of معاذ المرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى

معاذ المرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من…

2022-02-21 / 6:43 مساءً
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الطرقي ميدلت-الريش

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الطرقي ميدلت-الريش

2022-02-21 / 6:38 مساءً
Photo of الداخلة.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات

الداخلة.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات

2022-02-21 / 6:32 مساءً
Photo of عضو اللجنة العلمية يوصي بفتح الملاعب و المساجد للتراويح وتخفيف الشروط على الوافدين

عضو اللجنة العلمية يوصي بفتح الملاعب و المساجد للتراويح…

2022-02-21 / 5:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق