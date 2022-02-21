السكوري يؤكد على تطوير علاقات التعاون بين المغرب وإسرائيل

2022-02-21 / 11:20 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الإثنين بالرباط، على الرغبة في تطوير علاقات تعاون بين المغرب وإسرائيل وفق صيغة مربحة للطرفين.

وقال السكوري في كلمة خلال لقاء جمعه بالوزيرة الإسرائيلية، إنه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، تمكن البلدان من العمل بطريقة معززة ومتسارعة.

وأضاف الوزير أن “العلاقات التي تربط البلدين تتجاوز التنسيق والتعاون الاقتصادي الهام”.

من جانبها، قالت أورنا باربيفاي، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة تستغرق ثلاثة أيام، إن العلاقات بين البلدين، القائمة على تاريخ طويل، هي الأساس من أجل إحراز تقدم نحو مستقبل مشترك.

وفي هذا السياق، أعربت باربيفاي عن رغبة بلادها في تطوير علاقة تعاون مع المغرب مربحة للطرفين.

وكانت الوزيرة الإسرائيلية أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.

من جهة أخرى، ناقشت باربيفاي سبل التعاون الصناعي والتجاري مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. ووقع الطرفان اتفاقا للتعاون الاقتصادي يتوخى، من بين أمور أخرى، إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب تمكن من تجسيد التعاون الثلاثي بين كل من المغرب واسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.

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