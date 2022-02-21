A picture taken during a guided tour organised by Egypt's State Information Service on February 11, 2020, shows an Egyptian police officer entering the Tora prison in the Egyptian capital Cairo. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

بسبب “محاولته ابتزازها”.. مصرية تقتل شابا قبل أيام من زفافه

2022-02-21 / 10:05 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، جنوب القاهرة، ملابسات مقتل شاب عثر على جثته بأرض زراعية قبل أيام، وتبين أن امرأة طعنته “في أماكن حساسة” من جسده بسبب “ابتزازه” لها.

وقالت تقايرر محلية إنه تم العثور على جثة الشاب، الذي كان بعمر 30 عاما داخل أرض زراعية بمنطقة تابعة لمركز ببا وبها طعنات متفرقة بالجسم، منها الرقبة والصدر والظهر، وقطع جزء من أماكن حساسة بجسده.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة ربة منزل (25 عاما) استدرجته إلى حقل زراعي وباغتته بضربه بسكين في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها وحبسها.

وأقرت المتهمة، وفق اليوم السابع، أنه كانا على علاقة وكان بحوزته مجموعة من الصور الشخصية الخاصة بها وتخلصت منه قبل أيام من عقد قرانه بعدما ابتزها بالإفصاح عن هذه الصور.

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