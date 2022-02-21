وصول أزيد من 5500 مياومة مغربية إلى حقول الفرازلة

2022-02-21 / 10:46 مساءً
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هبة بريس _ ياسر الايحيائي

وصل الفوج الثامن من مياومات حقول الفراولة القادمات من المغرب في إطار العقود الموسمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ( أنابيك) بتنسيق مع عمالات وأقاليم المملكة.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر قنصلية من “إشبيلية” أن عدد المياومات اللائي إلتحقن بعملهن هذه السنة تجاوز 5500 عاملة عبر رحلات بحرية خاصة، على أن يصل العدد هذه السنة حوالي 13000 في متم شهر مارس القادم حيث تكون عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء قد بلغت ذروتها.

وتميزت هذه السنة بخلاف سابقاتها من المواسم الأخرى بإحداث تجهيزات جديدة على مستوى مراكز إقامة العاملات المغربيات وملائمتها للشروط الإنسانية كي تمر في أحسن الظروف بعيدا عن الإنتقاذات والإتهامات التي خلقت ضجة كبيرة خلال السنوات الماضية،

وحسب شهادات إستاقتها “هبة بريس” على لسان بعض المياومات المغربيات من عين المكان، أكدن أن البنيات التحتية لجل المراكز وليس كلها عرفت طفرة ملموسة سواء على مستوى الأسرة والتجهيزات المنزلية، إضافة إلى خلق فضاءات موازية في محيط كل إقامة، ناهيك عن نصب الخيام الكبيرة كتلك التي تستعمل في المغرب للإستفاذة من الأنشطة الترفيهية والثقافية.
من جهة أخرى عبأت القنصلية العامة ل” إشبيلية” طاقما مهما من الموظفين لمواكبة أوضاع المياومات إبتداء من يوم

وصولهن إلى التراب الإسباني وإلى غاية المغادرة التي غالبا ما تكون في شهر يونيو من كل سنة، كما يقوم الطاقم القنصلي بزيارات منتظمة كل أسبوع نحو مركز معين للإستماع إلى بعض المشاكل التي قد تتعرض لها هذه الفئة من المياومات ليكون رئيس المركز على علم بها ويطرحها بدوره على أرباب الضيعات قصد إيجاد الحلول المناسبة لها.

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