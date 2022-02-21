الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين يعلن اعتراف روسيا رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

2022-02-21 / 8:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وقال بوتين إنه سيقلب الطاولة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا “دمية” تتلاعب بها، كؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح لأوكرانيا بأن تكون مصدر تهديد لروسيا.

واتهم بوتين في خطاب للأمة، أميركا بأنها تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، معتبرا أن الغرب يتحكم بالقوات المسلحة في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الناتو قدم الوعود بعدم التوسع على أراضي أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد الأمن القومي الروسي.

وأعلن الكرملين مساء الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم كان بوتين قد أعلن أنّه سيقرّر، اليوم الاثنين، ما إذا كانت بلاده ستعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في قرار يمكن أن يضع حدّاً للمسار الدبلوماسي الرامي لحلّ النزاع.

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تعليق واحد

  1. بوتن شخصية قوية ذو ترسانة عسكرية جبارة لن يقف الاتحاد الأوروبي في وجهه ولا حتى أمريكا التي لن تدخل في صراع مباشر معها

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