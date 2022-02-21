إسرائيل تنقل نشاط سفارتها من كييف إلى غربي أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها قررت نقل نشاط سفارة إسرائيل لدى كييف، إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب تقييم الأوضاع هناك وإجراء نقاشات مع فاعلين دوليين.

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه بعد تقييم الوضع وإجراء نقاشات مع العديد من الفاعلين الدوليين، تم إصدار تعليمات لفريق السفارة بالانتقال إلى مكاتب القنصلية المفتوحة في مدينة لفوف غربي البلاد

وشهدت الأيام الماضية، تصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بعد تبادل الاتهامات بين سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد) والقوات الأوكرانية، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما تعرضت مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي

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