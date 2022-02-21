تسجيل هزة أرضية بقوة 4,0 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,0 درجات على سلم ريشتر، اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الخامسة و00 دقيقة و3 ثوان مساء (توقيت غرينيتش +1) .

وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 15 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.555 درجة شمالا وخط الطول 3.580 درجة غربا.

وكانت هزة أخرى بقوة 3,6 درجات قد سجلت صباحا بعرض ساحل نفس الإقليم .

وبحسب المصدر ذاته ، فإن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 23 كيلومترا، وقعت على الساعة الثامنة و50 دقيقة و39 ثانية (توقيت غرينيتش +1) عند التقاء خط العرض 35.494 درجة شمالا وخط الطول 3.654 درجة غرب

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