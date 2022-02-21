هيئة الغذاء” السعودية تحذر من منتجات حليب أطفال

هبة بريس _ وكالات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من ثلاث منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة “أبوت” الأميركية، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا كورونوباكتر وبكتيريا السالمونيلا.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولا توضيحيا للمنتجات المتأثرة وهي “SIMILAC HUMAN MILK” و”ELECARE 400G” و”ELECARE JR 400G”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكدت الهيئة الحكومية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن كورونوباكتر قد تسبب الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0