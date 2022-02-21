Similac baby formula is displayed on the shelves at Shaker's IGA in Olmsted Falls, Ohio Tuesday, July 19, 2011. Drug and medical device maker Abbott Laboratories said Wednesday, July 20, its second-quarter profit jumped 48 percent on lower expenses and a one-time tax benefit. (AP Photo/Mark Duncan)

هيئة الغذاء” السعودية تحذر من منتجات حليب أطفال

2022-02-21 / 7:55 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من ثلاث منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة “أبوت” الأميركية، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا كورونوباكتر وبكتيريا السالمونيلا.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولا توضيحيا للمنتجات المتأثرة وهي “SIMILAC HUMAN MILK” و”ELECARE 400G” و”ELECARE JR 400G”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكدت الهيئة الحكومية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن كورونوباكتر قد تسبب الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.

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