رئيس برلمان “سيدياو” يشيد بمبادرات المملكة في إفريقيا في مجال

2022-02-21 / 7:34 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أشاد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) سيدي محمد تونيس، بمبادرات المملكة في إفريقيا في مجال الاستثمار.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن تونيس نوه خلال مباحثاته مع رئيس المجلس النعم ميارة ب”المبادرات الطيبة التي قامت بها المملكة المغربية تجاه القارة الإفريقية في مجال الاستثمارات”، داعيا في نفس الوقت إلى اغتنام كل الفرص الاقتصادية الحقيقية المتاحة للطرفين في قطاعات متنوعة وواعدة.

وأكد تونيس أن برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيعمل مع البرلمان المغربي على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

من جهته، يضيف البلاغ، شدد السيد النعم ميارة على الأهمية البالغة التي تكتسيها زيارة المسؤول الإفريقي في مسار توطيد علاقات التعاون بين المملكة ودول مجموعة (سيدياو) المبنية على روابط ثقافية وروحية وحضارية راسخة وقيم التضامن والإحترام المتبادل والكفاح المشترك من أجل الاستقلال وتدعيم السلم والاستقرار بالقارة الإفريقية.

وأضاف ميارة أن هذه العلاقات التاريخية شهدت زخما كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الزيارات الميمونة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية والتي أثمرت أزيد من 600 اتفاقية للتعاون المشترك في إطار شراكة رابح- رابح وفق منظور متجدد للتعاون جنوب- جنوب.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس المستشارين، عن الرغبة التي تحذو المغرب لتعزيز حضوره في التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا بما يمكنه أكثر من مواصلة جهوده البناءة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة بما فيها إنجاز التحول الهيكلي المطلوب لاقتصاديات الدول الافريقية بهدف إرساء أسس التنمية المستدامة، ودعم أمن القارة واستقرارها.

كما أعرب ميارة عن قناعته التامة بضرورة مواكبة الدينامية المتميزة في العلاقات بين الطرفين بعمل برلماني مشترك والارتقاء به حتى يكون فاعلا رئيسيا في الدفع بها، لا سيما عبر الدبلوماسية البرلمانية التي تتيح فرصا مهمة لتقوية التعاون وتوحيد المواقف في القضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في المساهمة الفعلية في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وشدد على أن مجلس المستشارين يولي أهمية خاصة لاستثمار كافة الآليات البرلمانية المتاحة وتوظيفها في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة من خلال الاتحاد الإفريقي.

واستعرضت مباحثات الجانبين واقع وآفاق تطوير العلاقات القائمة بين المملكة وهذا التجمع الاقتصادي الإفريقي الفاعل.

ويزور السيد تونيس المملكة على رأس وفد برلماني هام بدعوة من السيد ميارة.

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