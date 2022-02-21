انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الطرقي ميدلت-الريش

2022-02-21 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أن الانقطاع الذي سيستغرق ثلاث ساعات، يروم إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، موضحة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع.

ودعت الوزارة، بالمناسبة، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة، يضيف المصدر، أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute”، الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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