الداخلة.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات

هبة بريس _ الرباط

-أعلن قطاع الصيد البحري ،اليوم الإثنين، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة تاورتا- أم لبوير التابعة للمنطقة البحرية للداخلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للصدفيات على مستوى هذه المنطقة .

من جهة أخرى، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بـعدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات “لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية”.

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