صحيفة : المغرب سيتعامل مع التهديدات الجوية على بُعد 150 كيلومترا

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “الإسبانيول” إن المغرب ابرم صفقة مع شركة “IAI ” ” الإسرائيلية للحصول على المنظومة الدفاعية الجوية الصاروخية “Barak MX”،والتي ستمحنه القدرة على أن المغرب التعامل مع التهديدات الجوية على بُعد 150 كيلومترا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، إن المنظومة الدفاعية ستسمح للقوات المغربية التعامل مع تهديدات المقاتلات الجوية والمسيرات على بعد 150 كيلومترا، وهي المسافة التي تُوفرها قدرات هذه المنظومة.

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وخصصت الحكومة المغربية الجديدة مبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 ملياراً و718 مليون دولار أميركي) لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، في مشروع الموازنة لسنة 2022، الذي ينتظر أن يخضع للعرض والمناقشة خلال الأيام المقبلة في مجلسي البرلمان.

وحسب مشروع قانون المالية (الموازنة) الجديد، فقد التزمت حكومة عزيز أخنوش تخصيص مبلغ 115 مليار درهم لنفقات حساب مخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، في مؤشر جديد على استمرار ارتفاع نفقات التسلح خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحديات الأمنية المطروحة في المنطقة.

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