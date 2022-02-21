صحيفة : المغرب سيتعامل مع التهديدات الجوية على بُعد 150 كيلومترا

2022-02-21 / 6:18 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “الإسبانيول” إن المغرب ابرم صفقة مع شركة “IAI ” ” الإسرائيلية للحصول على المنظومة الدفاعية الجوية الصاروخية “Barak MX”،والتي ستمحنه القدرة على أن المغرب التعامل مع التهديدات الجوية على بُعد 150 كيلومترا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، إن المنظومة الدفاعية ستسمح للقوات المغربية التعامل مع تهديدات المقاتلات الجوية والمسيرات على بعد 150 كيلومترا، وهي المسافة التي تُوفرها قدرات هذه المنظومة.
.
وخصصت الحكومة المغربية الجديدة مبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 ملياراً و718 مليون دولار أميركي) لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، في مشروع الموازنة لسنة 2022، الذي ينتظر أن يخضع للعرض والمناقشة خلال الأيام المقبلة في مجلسي البرلمان.

وحسب مشروع قانون المالية (الموازنة) الجديد، فقد التزمت حكومة عزيز أخنوش تخصيص مبلغ 115 مليار درهم لنفقات حساب مخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، في مؤشر جديد على استمرار ارتفاع نفقات التسلح خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحديات الأمنية المطروحة في المنطقة.

.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب وإسرائيل يوقعان على إحداث مناطق صناعية مؤهلة بالمملكة

المغرب وإسرائيل يوقعان على إحداث مناطق صناعية مؤهلة بالمملكة

2022-02-21 / 4:09 مساءً
Photo of مبيعات الصناعات الغذائية و المشروبات تنتعش في المغرب بنسب متفاوتة

مبيعات الصناعات الغذائية و المشروبات تنتعش في المغرب بنسب…

2022-02-21 / 11:32 صباحًا
Photo of تزامنا و ارتفاع الأسعار.. مؤشرات قطاع الغاز و النفط تنخفض في بورصة البيضاء

تزامنا و ارتفاع الأسعار.. مؤشرات قطاع الغاز و النفط…

2022-02-21 / 10:22 صباحًا
Photo of سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو ويتراجع أمام الدولار

سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو ويتراجع أمام…

2022-02-20 / 4:21 مساءً
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار العقارات بكل من الرباط والدار البيضاء

تقرير: ارتفاع أسعار العقارات بكل من الرباط والدار البيضاء

2022-02-19 / 10:11 صباحًا
Photo of الإنتاج السمكي بالمغرب .. تسجيل رقم معاملات بقيمة 15 مليار درهم

الإنتاج السمكي بالمغرب .. تسجيل رقم معاملات بقيمة 15…

2022-02-18 / 7:22 مساءً
Photo of القرض الفلاحي يساهم ب 600 مليار لتنزيل توجيهات الملك لدعم الفلاحين

القرض الفلاحي يساهم ب 600 مليار لتنزيل توجيهات الملك…

2022-02-18 / 3:05 مساءً
Photo of عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 74 مليون و أرباح المجموعة تواصل الارتفاع

عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 74 مليون و أرباح…

2022-02-18 / 11:56 صباحًا
Photo of النقاط الرئيسية لبرنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية

النقاط الرئيسية لبرنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية

2022-02-17 / 9:38 مساءً
Photo of البنك الأوروبي للاستثمار : المغرب أحد الأسواق الأكثر نشاطا في إفريقيا

البنك الأوروبي للاستثمار : المغرب أحد الأسواق الأكثر نشاطا…

2022-02-17 / 7:38 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق