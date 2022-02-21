عضو اللجنة العلمية يوصي بفتح الملاعب و المساجد للتراويح وتخفيف الشروط على الوافدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوصى البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية السلطات المخول لها اتخاذ القرارات الرسمية بضرورة تخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد و ذلك بفعل تحسن الحالة الوبائية بشكل كبير في بلادنا.

و أوصى البروفيسور بضرورة فتح الملاعب للجمهور و كذا بالترخيص بصلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، فضلا على تخفيف شروط الولوج للمملكة بالنسبة للوافدين و كذا تخفيف بروتوكول المؤسسات التعليمية.

و كتب الإبراهيمي تدوينة جاء فيها: “علينا فتح الملاعب للجمهور، نعم و بما أننا نسمح بجميع أنواع التجمعات الخارجية، فلا أرى لماذا لا نفتح ملاعبنا للجمهور بشروط صحية واضحة، و أنا واثق من أن الإلترات ستلتقط الإشارة و ستساهم في تـأطير الجماهير، الرياضة متنفس للتخفيف من الضغط الرهيب الذي نعيشه هذه الأيام”.

و زاد قائلا: “في إشارة واضحة يمكن أن نقول و بجرأة أنه باستمرار الوضع الحالي ستفتح المساجد للتراويح و لا سيما أننا فتحنا التجمعات في جميع الأماكن المغلقة، و تخلينا عن إلزامية الكمامات بها”.

و شدد المتحدث ذاته على ضرورة تخفيف شروط دخول المغرب قائلا: “لا يمكن أن تطلب فرنسا اليوم فقط التحليلات السلبية في أجل 72 ساعة لدخول أراضيها بينما نطالب بشروط متعددة، فلنعد لتصنيفنا للدول و لكل لائحة شروطها و التي تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الوبائية و مقاربتها التلقيحي”.

و أضاف: “بعد أن أثبتت المساطر المتبعة لدخول المغرب نجاعتها، أظن أنه حان الوقت لتحيين هذه الشروط، المغاربة لهم سؤال تعجيزي مفاده أن العالم و فرنسا كتحل و تخفف الإجراءات علينا و كنبانو كنعقدو الأمور و لا سيما إذا ثبت أن التحاليل السريعة بالمغرب كانت جميعها سلبية تقريبا”.

و شدد كذلك على : “استئناف الإيقاع الروتيني للعناية الصحية بعدم إجبار أي مستشفى على إلغاء برنامج الرعاية بسبب الكوفيد و بدون إعطاء أي أسبقية لمرضى الكوفيد، كل المرضى سواسية و استعجالية التدخل الطبي هي المعيار، الهدف هو تأهيل منظومتنا الصحية لتوازي النجاح في تدبير الأزمة لكي يصير النهج الكوفيدي في صلب التدبير اليومي للمنظومة”.

كما أوصى الإبراهيمي بتخفيف بروتوكول المدارس قائلا: “تخفيف البروتوكول الصحي بالمدارس، نعم فالتأثير النفسي لحمل القناع بالنسبة للأطفال كبير جدا و لا سيما من أجل التعلم عند الصغار، كيف نفسر أن كل المقاهي و وسائل المواصلات بدون قناع و نفرض ذلك في الأقسام”.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7