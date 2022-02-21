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بحضور قناة اسبانية.. المحاكمة السرية تتواصل لأساتذة سطات

2022-02-21 / 5:26 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تعرف قاعة محاكمة أساتذة كلية سطات بالمحكمة الابتدائية في هذه الأثناء من عصر اليوم الاثنين، أطوار الاستماع إلى شهود اللائحة الذين سبق ولهيئة دفاع أحد المعتقلين تقديمها على أنظار العدالة ملتمسة التفاعل معها.

المحاكمة التي تجرى في جلسة مغلقة، عرف محيط محكمتها تواجد للعديد من ممثلي وسائل الاعلام، واللافت في النظر هو تواجد قناة اعلامية اسبانية لتغطية الحدث عبر استجوابها لطالبتين من ضحايا الملف.

هذا ومن المنتظر ان تفتح قاعة المحاكمة الاثنين المقبل في وجه العموم في جلسة علنية، بعد أن تقرر اجراءها في سرية تامة أثناء اطوار الاستماع إلى المصرحين والمصرحات والشهود أوالشاهدات بناء على ملتمس سبق وان تقد به دفاع الضحايا، على أن تستأنف اطوار المحاكمة علنيا في انتظار البث في القضية ابتدائيا.

هذا وقد مثل أمام انظار المحكمة أربعة أساتذة جامعيين اليوم الاثنين، اثنان منهم في حالة اعتقال بسجن عين علي مومن ضواحي المدينة، واثنان في حالة سراح على خلفية القضية التي تفجرت مؤخرا برحاب جامعة الحسن الأول بسطات والتي كانت سببا في اعتقال أستاذ خامس تمت ادانته بسنتين سجنا نافذا بجنايات سطات.

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