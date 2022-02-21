الإبراهيمي: “الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت أحسن مما عليه الأمر بفرنسا”
أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية أن الحالة الوبائية بالمغرب تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة و يمكن القول بأنها أفضل مما عليه الأمر في فرنسا.
و أكد البروفيسور الإبراهيمي في تدوينة له بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن كل الشروط متوفرة اليوم بالمغرب لتقليص الإجراءات و القيود المفروضة بسبب كوفيد، ضاربا المثل بفرنسا التي أعلنت إلغاء كل القيود مع حلول منتصف شهر مارس.
و قال الإبراهيمي: “الحالة الوبائية بين فرنسا و المغرب متقاربة، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان و الهرم السكاني لكل بلد، بل في كثير من الأحيان تبقى الوضعية المغربية أحسن مما جعل فرنسا تصنف المغرب كمنطقة وبائية خضراء”.
و أضاف قائلا: “فرنسا البارحة و ب100 الف إصابة يومية و 3000 مريض بالكوفيد في الإنعاش من 5000 سرير تتوفر عليه لأكثر من 68 مليون مواطن و بمعدل الوفيات أسبوعي من 269 وفاة و 25 بالمئة من الأشخاص فوق الستين، بكل هذه الأرقام فرنسا ستعود للحياة الطبيعية و ستزيح كل التشديدات بحلول 15مارس”.
و زاد الإبراهيمي: “كيف لنا أن لا نجرؤ عن فعل المثل، لا نجرؤ على إعطاء ولو جدولة زمنية أولية للخروج من الأزمة، بينما المغرب بأرقام أحسن، أين ذهبت جرأتنا و استباقيتنا”.
2 تعليقات
عندما يتكلم التلميذ النقال، ويقول ان له نقطا احسن من التلميذ المجتهد الذي نسخ عنه كل شيء.
و فييييببببق البريق، وانتم نسخ تم كل شيء عن فرنسا و حين يصيب كم الدوار تنقلون عن اسرائيل هههههههههههه
ان تحسنت الوضعية في المغرب فلااااااا فضل لكم، بل كل الفضل لله الذي اعطى المناعة للمغاربة حيث ان جل المواطنين اصابهم كوفيد
أما الوضعية الاقتصادية فأسوء من مثيلتها في الصومال، وبوجود مافيا تتحكم في الاقتصاد ابشع من مافيات كولومبيا وايطاليا. حسبي الله ونعم الوكيل.