الإبراهيمي: “الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت أحسن مما عليه الأمر بفرنسا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية أن الحالة الوبائية بالمغرب تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة و يمكن القول بأنها أفضل مما عليه الأمر في فرنسا.

و أكد البروفيسور الإبراهيمي في تدوينة له بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن كل الشروط متوفرة اليوم بالمغرب لتقليص الإجراءات و القيود المفروضة بسبب كوفيد، ضاربا المثل بفرنسا التي أعلنت إلغاء كل القيود مع حلول منتصف شهر مارس.

و قال الإبراهيمي: “الحالة الوبائية بين فرنسا و المغرب متقاربة، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان و الهرم السكاني لكل بلد، بل في كثير من الأحيان تبقى الوضعية المغربية أحسن مما جعل فرنسا تصنف المغرب كمنطقة وبائية خضراء”.

و أضاف قائلا: “فرنسا البارحة و ب100 الف إصابة يومية و 3000 مريض بالكوفيد في الإنعاش من 5000 سرير تتوفر عليه لأكثر من 68 مليون مواطن و بمعدل الوفيات أسبوعي من 269 وفاة و 25 بالمئة من الأشخاص فوق الستين، بكل هذه الأرقام فرنسا ستعود للحياة الطبيعية و ستزيح كل التشديدات بحلول 15مارس”.

و زاد الإبراهيمي: “كيف لنا أن لا نجرؤ عن فعل المثل، لا نجرؤ على إعطاء ولو جدولة زمنية أولية للخروج من الأزمة، بينما المغرب بأرقام أحسن، أين ذهبت جرأتنا و استباقيتنا”.

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