الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: سنتخذ اليوم قرارا حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

2022-02-21 / 5:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيتخذ اليوم الاثنين قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

وقال بوتين، في ختام اجتماع لمجلس الأمن الفدرالي الروسيين الاثنين، حول تطورات الأزمة الأوكرانية ومسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على خلفية التصعيد الحالي: “الزملاء المحترمون، استمعت إلى آرائكم، سيتم اتخاذ القرار اليوم”.

وترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.

وأيد أعضاء المجلس، بينهم رئيس الوزراء، سيرغي ميشوستين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ونائبه، دميتري مدفيديف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، فكرة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

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تعليق واحد

  1. روسيا تطمع لما في أيدي الغير خاصة القمح الاوكراني الذي ينافسها هاتين المنطقيين التابعة لاوكرانيا تنتج القمح بوفرة لهذا روسيا تطمع في قمح الغير .روسيا مثل الجارة السوء.

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