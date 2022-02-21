البروفيسور الإبراهيمي: “العالم يقترب من طي صفحة أوميكرون و كذلك المغرب”

2022-02-21 / 4:39 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية أن عهد أوميكرون اقترب من نهايته بعدد من دول العالم بما في ذلك المغرب.

و أوضح البروفيسور الإبراهيمي من خلال تدوينة بصفحته الرسمية قائلا: “ربما حان الوقت للإعلان عن جدولة زمنية، نبض المغاربة اليوم يقول نحتاج لمؤشرات و قرارات مطمئنة، لأننا كأفراد تعبنا نفسيا من حالة اللايقين و كمؤسسات من طريق غير واضحة المعالم للخروج من الأزمة”.

و أضاف قائلا: “العالم يقترب و الحمد لله من طي صفحة أوميكرون، و كدول كثيرة الكل اليوم بالمغرب يتمنى و يطمح لإعلان جدولة زمنية محددة للرفع التدريجي لبقية القيود المفروضة جراء الكوفيد”.

و عدد البروفيسور الإبراهيمي في تدوينته الأسباب و المؤشرات التي ينبغي من خلالها على السلطات بناء قراراتها المقبلة للرفع التدريجي من القيود و الإجراءات التي ما تزال سارية المفعول تزامنا و التمديد الحكومي الأخير لحالة الطواريء الصحية ببلادنا.

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