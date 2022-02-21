البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

هبة بريس - وكالات

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأخبر سوليفان شبكة “إيه بي سي نيوز”: لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم”.

وأضاف: “أوضح الرئيس (جو) بايدن طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس القدر لحشد حلفائنا والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو”.

وتابع أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس فلاديمير بوتين قد يكون ممكنا إذا “امتنعت روسيا عن مهاجمة أوكرانيا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0