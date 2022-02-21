المغرب وإسرائيل يوقعان على إحداث مناطق صناعية مؤهلة بالمملكة
وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أورنا باربيفاي اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقا للتعاون الاقتصادي يتوخى إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.
ويجسد هذا الاتفاق التعاون الثلاثي بين كل من المغرب واسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.
وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. ويستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلال هذا اللقاء، حدد الطرفان القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 ، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية.
ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.
18 تعليقات
لا للتطبيع ولا نريد شيء من الإرهابيين قتلة الأطفال و النساء
وبهذا تخدم القضية الفلسطينية
جميل جدا ، التعاون الاقتصادي بين المغرب و إسرائيل سيكون بكل تأكيد قيمة مضافة للشعبين المغربي و الإسرائيلي ،..
أريد أن اتطرق إلى موضوع وهو أن مواطني الاسرائليين يعيشون أفضل وأحسن من مواطنين في المغرب حيث لا زيادة في الأسعار ولا استغلال للمواد الأساسية على حساب مواطنيها بالعكس المواطن الاسرائيلي له حقوق وواجبات ويحافضون له على العيش الكريم أما المغرب الحكومة فاسدة فاشلة تنهب من قوت يوم مواطنيها ..
اسرائيل لن تكون وفية أبدا كتهمها مصالحها فقط لن يربح الشعب شيئا من اتفاقيتكم هاته وأنا كمغربية لا يشرفني ان تتعامل دولتي مع اسرائيل التي هي مجرد دولة وهمية أنا اعرف فلسطين فقط..
مند التطبيع مع الكيان توالت الكوارث على الوطن والمواطنين…اخنوش الفاسد الاستغلالي رئيس للحكومة بإنتخابات مزورة …جفاف وقلة في الامطار تاريخية…زيادة نارية مهولة في المحروقات..غلاء في الاسعار..هبوط الدرهم امام الاورو والدولار في سابقة….احتجاجات في جميع المدن….غليان شعبي ونزول للشوارع في المغرب……..اسبحان الله .
المغرب قبل هذا دار اتفاق مع اسرائيل باش تجي تستاثمر فزراعة الافوكادو فبلادنا بهدف ديال انتاج 10 آلاف طن سنويا، ولك أن تتخيل عزيزي المواطن، المغرب سالا كولشي بقات ليه غا الافوكادو اللي كيلوغرام واحد كيستنزف 1300 لتر دالما باش يتنتج، تخيلو في عز الجفاف..اللهم انا هذا لمنكر ..
كل ما يعود بالنفع والنتيجة على المملكة المغربية العلوية الشريفة ويساهم في تحسين وضعية المغاربة دون المس بالمقدسات وثوابت الدولة مليون مرحبا به. وليعلم الجميع ان التجارة بين المسلمين وغير المسلمين من اليهود والنصارى كانت في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام…
مرحبا بالتعاون الاقتصادي والعسكري مع دولة إسرائيل. ولا عزاء لجيران السوء الحاقدين فالمغرب سوف يصبح من الدول الصناعية الأسلحة .الثقيلة
احسن ما فعله المغرب هو استاناف العلاقات والشراكة مع اسراءيل الراءدة في عالم التكنولوجيا والامن نتمنى ان تعود بالنفع هاته العلاقة ..
التعاون مع اسراءيل سيكون بالخير على المغرب في جميع المجالات والاتي افضل قليلا من الصبر لكي تعلموا البلد في العالم الذي شعبه وحكومته يتمنون الازدهار ويحبون بلدنا وشعبنا هو اسراءيل
عاش المغرب واسرائيلي اقوياء..
مرحباً بالتعاون الاقتصاديي والتجاري المغربي الاسرائيلي…
الصهاينة مستحيل اديروا معاك شي اتفاقية بدون مقابل كبير الله اخرج هاد الطرح على خير..
مرحبا بإسرائيل في المملكة المغربية الشريفة. نعم للتبادل والتجاري والصناعي والعسكري والسياسي..
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ . صدق الله العظيم
ندعو الصهاينة لعدم استثمار أموالهم أو لعقد آمال كبيرة على التطبيع المذل،المغشوش,المجاني!الشعب المغربي سيصادر كل استثماراتهم وكل ما سيجد أمامه متعلق ومرتبط بالتطبيع!يسقط التطبيع الله اخرج الطرح بخير يارب.
مرحبا بالتعامل مع الدولة العبرية،مرحبا بمليون من اليهود المغاربة في بلدهم المغرب،نريد أن تستفيد المملكة من قدراتكم التكنلوجية والعلمية في كل المجالات،نريد لبلدنا أن ينتقل طفرة أخرى الى الأمام بالتجارة والتبادل والتصنيع بمشاركة مع الدولة العبرية نكون رابح رابح..
نتمنى الازدهار والنجاح اهانه العلاقة وان تكون رابح رابح..