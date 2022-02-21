المغرب واسرائيل
الصورة تعبيرية

فتاح العلوي: “إمكانيات كبيرة متاحة لتقوية الاستثمار بين المغرب وإسرائيل”

2022-02-21 / 3:30 مساءً
3
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك إمكانيات كبيرة متاحة في الوقت الراهن لتطوير العلاقة الاقتصادية و الاسثتمارية التي تجمع المغرب و إسرائيل.

و أوضحت فتاح العلوي على هامش مباحثاتها مع نظيرتها أورنا باربيفاي الإسرائيلية أن هامش تطوير علاقة الاسثتمار تظل قائمة و كبيرة مما سيعزز التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين خاصة في ظل الشراكات التي تم توقيعها بهذا الخصوص.

و شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن هناك تقدما ملحوظا في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل لما يوفره المغرب من فرص اسثتمار هائلة تعطي هامش تطوير أكبر لعلاقة التعاون المعلن عنها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف.. إبراز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

جنيف.. إبراز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

2022-02-21 / 11:02 مساءً
Photo of محمد تونيس : انضمام المغرب إلى مجموعة (سيدياو) “أفضل شيء لنا جميعا

محمد تونيس : انضمام المغرب إلى مجموعة (سيدياو) “أفضل…

2022-02-21 / 8:00 مساءً
Photo of رئيس برلمان “سيدياو” يشيد بمبادرات المملكة في إفريقيا في مجال

رئيس برلمان “سيدياو” يشيد بمبادرات المملكة في إفريقيا في…

2022-02-21 / 7:34 مساءً
Photo of كوتيديان دافريك”: ملك المغرب يعمل من أجل تماسك تام في القارة الإفريقية

كوتيديان دافريك”: ملك المغرب يعمل من أجل تماسك تام…

2022-02-21 / 7:00 مساءً
Photo of افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.. ورئيس الاتحاد: “شكرا للملك”

افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.. ورئيس الاتحاد: “شكرا…

2022-02-21 / 4:50 مساءً
Photo of سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لناصر بوريطة

سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لناصر بوريطة

2022-02-21 / 4:02 مساءً
Photo of أخنوش: “لا يمكن للوعود أن تتحقق دون إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للوطن”

أخنوش: “لا يمكن للوعود أن تتحقق دون إرادة جماعية…

2022-02-21 / 2:57 مساءً
Photo of تعزيز التعاون الاقتصادي محور مباحثات بين فتاح العلوي ونظيرتها الإسرائيلية

تعزيز التعاون الاقتصادي محور مباحثات بين فتاح العلوي ونظيرتها…

2022-02-21 / 2:29 مساءً
Photo of ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

2022-02-21 / 1:37 مساءً
Photo of أخنوش: “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة.. وسنتحلى بالشجاعة والجرأة لحلها”

أخنوش: “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة.. وسنتحلى بالشجاعة والجرأة لحلها”

2022-02-21 / 1:18 مساءً

‫3 تعليقات

  2. لن يأتينا من الكيان الصهيوني سوى الخراب و الدمار و الأيام بيننا،و الشعب المغربي بريء من النظام الفاشل الذي فتح على المغرب أبواب الخراب..

  3. لا نحصد من هاته العلاقة سوى الخراب وربما ستحصد بنا مستقبلا كما فعلت لفلسطين . والله يحفظ بلدنا الحبيب من اي مكروه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق