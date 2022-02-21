واقعة سوق القنيطرة…اتقوا الله في وطن يتغنى خضرا وفواكه
واقعة ماباتت تعرف بفوضى السوق الاسبوعي حد أولاد جلول جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، والتي وصفتها السلطات المحلية بالتصرفات الانتهازية والمضاربات غير عادية في أسعار بعض للمواد والمنتجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين، ( واقعة) تحولت إلى نقاش عمومي على مواقع التواصل الاجتماعي في زمن حرج يتطلب منا جميعا ان نوحد الصفوف في مواجهة الازمات لاسيما والعالم أجمع عرف انتكاسة اقتصادية وغلاء غير مسبوق في مختلف المواد الأساسية الاستهلاكية، ناهيك عن أزمة المياه وسنوات الجفاف وتأثيراتها المباشرة على واقع الفلاحة وتربية المواشي، زمن حرج وظروف عصيبة لا يجب أن تأخذ كشماعة من قبل هؤلاء المتطاولين للاعتداء على ممتلكات العباد من الفلاحين البسطاء الذين قصدوا السوق لعرض بضائعهم وخضرواتهم وذبائحهم، قبل أن يشرعوا هؤلاء دون حشمة ولامروءة ولاعزة نفس، في عمليات النهب والسرقة جهارا نهارا، حاملين على أكتافهم مسروقاتهم وكأنهم أبطال عادوا للتو من ساحة معركة دارت رحاها دفاعا عن الشرف…وا أسفاه….
كان لعدسة الكاميرات موعدا مع التقاط مشاهد مقززة بعيدة كل البعد عن مواقف المغاربة الأحرار وعزتهم وشرفهم، الذين يملكون باعا طويلا في الحفاظ على الأمانات والدفاع عن المكتسبات، فكيف لهذه المشاهد أن تنتسب لمجتمعنا وتقاليدنا ما الذي يحصل بالضبط؟…فلا قيمة للمبررات كيفما كان نوعها ولونها، ولا مكان للتحجج بغلاء المواد الاستهلاكية أو ما شابه ذلك مادمنا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
ونحن نعيش أياما عصيبة بفعل تداعيات نذرة التساقطات وما صاحبها من غلاء في المواد الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، يجب علينا جميعا أن نقف وقفة تأمل لنعلن النفير من أجل المزيد من التآزر والتعاون ودعم الفئات الهشة تماشيا وخطاب ملكنا حفظه الله ورعاه في خطاب سابق الذي أكد فيه على المغاربة أبانوا عن تضامنهم في زمن المصائب والشدائد….
ونحن نعيش على وقع هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا، اختار مجموعة من “البشر” الهجوم على سوق آمن أصحابه فلاحون بسطاء أخذ منهم القهر والفقر في زمن كورونا أخذا، فقصدوا السوق لعله يعيد لهم بصيص أمل في ضمان عيش كريم يحمي دماء الوجه…كان لهؤلاء موعد مع مراهقين اغتنموا الفرصة لينقضوا على الخضر والفواكه وحتى اللحوم وحملها على الأكتاف…ماهذا يا هذا؟ وكيف سيكون طعهما ومذاقها بالنسبة إليك ولأسرتك، وأنت تعرف مصدرها ؟
مقاطع الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وثقتها كاميرات لمواطنين عبر هواتفهم النقالة، ستبقى شاهدة على هول هذه المشاهد التي لا تمت لتقاليدنا وعاداتنا بصلة، لاسيما في هذه الظروف التي أبان فيها المغاربة قاطبة عن وعي حقيقي في زمن التضامن…التي تدخلت على إثرها العناصر الأمنية والسلطات المحلية لاحتواء الأمر وإعادة السوق إلى هدوءه، في انتظار استئناف مجريات التحقيق لتوقيف كل من تبث في حقه التطاول على ممتلكات المواطنين وخلق البلبلة عبر ذرائع اقتصادية وغلاء معيشي العالم بأسره يعاني الشح ذاته….ياسادة، اتقوا الله في وطن يتغنى خضرا وفواكه على الطرقات منتشرة هنا وهناك، حتى بقاياها تملأ حاويات النفايات كل صباح ومساء…ياسادة رجاء ، فالأعداء يتربصون بنا ليل نهار لنفث سمومهم للنيل من استقرار المغرب وأمنه الغذائي والروحي، عبر ترويجهم للمغالطات وتسويقهم بأننا شعب يعاني المجاعة….رجاء اتقوا الله في وطن يتغنى خيرات وخضر وفواكه بالأطنان…
38 تعليقات
هذه فقط جماعة قروية تابعة لاقليم القنيطرة وليست مدينة القنيطرة.هؤلاء الجياع جهلة ولا علاقة لهم بالاسلام والمسلمين.
مسؤولية ما حذث تتحملها جزءا منها السلطات العمومية. لعدة اعتبارا ت
1- المشكل الأكبر في غلاء المعيشة وفوضى الأسعار هم الوسطاء. ولا حسيب ولا رقيب. ثمن الزيت مثلا الذي يجب أن يكون مقننا تجد ثمنه يختلف من بقال إلى بقال. مازلت اتذكر بالأمس كانت زيادة بسيطة في مادة اساسية يكون عليها خطابا ملكيا او من وزير معين.
2- أين السلطات من حاذثة امس والفوضى استغرقت اكثر من ساعة. واين رقابة الأسعار عندما يصل ثمن الطماطم الى10 دراهم في سوق ثقليدي. واين الدرك الملكي لماذا لم يطلب الدعم والعملية استغرقت اكثر من ساعة
3- لماذ لم تستبق الحكومة الزيادات في الاسعارباجراءات استثنائية اذا كانت تختبئ وراء السوق العالمية.
4- كيف نطلب الحكومة ان تتذخل في أسعار البترول والتي تؤثر هي أيضا في أسعار المواد اظافة إلى السوق الدولية المتقلبة ورئيسها من اباطرة البترول.فهل اخنوش سيراقب نفسه ويسقف البترول. واتسائل ومن حقي هل ينتقم من الشعب عندما طالب بمقاطعة محطات البنزين لافرقيا. ام يطبق ما قاله في إحدى خطاباته بتربية الشعب المغربي والتربية هي الضغط عليه بالزيادة في الأسعار او على الاقل عدم الاهتمام بحلها.
اثقوا الله في هذا الوطن كشعب وحكومة وكسلطات. فماحذث فوضى يجب الضرب بيد من حديد بمن قام بها. لأننا لنا أعداء الوطن يتربصون بنا وينتظرون الفرصة لينقضوا علينا. هم قاموا بالهجوم على حقول البطاطس نتيجة الجوع. أما نحن فقمنا بالهجوم على كل الخضر. والفرق بيننا اننا ليست بسب الجوع وإنما الفوضى واسغلال الفرص. من حقكم ان تحتجوا بجميع الوسائل المتاحة السلمية. ولكن ليس الفوضى وارهاب البسطاء من بائعي الخضر واللحوم والذي بالكاد يبحث عن قوته اليومي لاطفال. اقول للجميع شعب وحكومة وسلطات اثقوا الله في هذا الوطن.
في آخر السوق تبقى الخضر مرمية لتدخل الماشية لاكلها وما حذث في هذا السوق لا علاقة له بالحاجة للخضر. مراهقين احذثوا فوضى وانتهزها الكبار لما وجدوا الخضر دون صاحبها. الخضر الاساسية بين 3 الى 6 دراهم. فلماذا كل هذه الفوضى. احمدوا الله انه لا وجود للطوابير.
حسبنا الله و نعم الوكيل في اي شخص و ضعت في يده حقوق المواطنين و قام بسلبها و نهبها عند الله تعالى نلتقي و نقص من حسناتكم..
السلام عليكم
هؤلاء هم المسلمون الجدد، البارحة الكل متعاطف مع الطفل ـ ريان ـ كشخص واحد؛ و الآن النهب والسرقة جهارا نهارا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
خاص السلطات العمومية في الاسواق حذاري ثم حذاري سوف تعمم على جميع الاسواق المغربية يجب اخذ الحيطة والحذر ..
خاص هاد الحكومة ديال أخنوش والحاشية ديالو المشؤومة اتحملوا المسؤولية في الاسعار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق ولا نحمل المسؤولية إلا لهذه الحكومة بقيادة أخنوش..
ما وقع لا يشرف المغرب حكومة و شعبا و ينافي الصورة التي تحاول حكومة اخنوش تجسيدها في خطاباتها .المغرب الحمد الله يتوفر على الخضر والفواكه فيجب تصحيح واقعة الامس .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تقول الناس معمرها كلات ..
مشهد كارثي ومؤسف حقا عشناه ليلة أمس .رغم الظروف التي تمر بها :الغلاء الجفاف الوباء البطالة الفقر كلها اسباب مفهومة لكن لا تبيح الفوضى والسرقة والفتنة .النظام واجب شرع الله ثم القانون هو الذي يجب ان يسود وليس قانون الغاب.ومع ذلك كله فالجميع يتحمل المسؤولية وخاصة اولو الامر الذين يتهاونون في محاربة الفساد والريع
قمة الجهل هادشي علاش ديما تنقولو راه المظاهرات ماصلحاش لينا حيت الفقير كيسرق الفقير فقط لاغير . واش البائع لي جاي للسوق يبيع سلعة واش هو لي زاد فيها من راسو . راه زيادة ديال المازوط هيا لي ديما كترفع أسعار المنتوجات كلها… كفانا تعنتا
هذا ما يريدونه للمواطن الضعيف الذي يبحث عن قوت يومه فقط ان يصوروه ناهبا و سارقا .. أما كبار السرّاقين و النهباء والمفسيدين فلا يصورون و لا يشهر بهم احد . لايف الحقيقة المرة..
يا ربي السلامة لا امن لا امان
من توصل لعظم مبقى خوف..
يجب تأمين الأسواق بالمخازنية والبوليس والمقدمين من المنحرفين لباغين يديو ديال الناس ماذنب هداك التاجر مسكين رجعنا لعصر القديم القوي ياكل الضعيف..
نريد أن تعم الفوضى في جميع أسواق البلاد
لا نريد هذه المشاهد وهذه الفوضى أكيد الفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها ولكن حذاري حذاري حذاري
لا يمكن لبعض الناس يعيشون حياة الرفاهية خاص التوازن في المجتمع ماشي الانسان اعيش بحدو..
يجب على الحكومة انًن تراقب الاسعار لان الوسطاءوالسماسرة ايضا لهم دور في غلاء بعض المواد خاصة الخضر والفواكه والسمك واللحوم لعنة الله على بعضهم ..
الدولة تلعب بالنار ،يجب ان تبقى المواد الضرورية لعيش المواطن البسيط في نفس اتمنة السابقة ولا تعرف زيادة بالرغم من مايقع في العالم والا سوف تصبح فوضى طاحنة الله احفظ وصاف..
الأسواق الأسبوعية تكون فقط في المناطق القروية والبوادي البعيدة عن المدن. أما بجانب المدن فالأسواق الأسبوعية تكون مرتعا للصوص والمنحرفين لممارسة إجرامهم.يجب إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية بجانب المدن والاكتفاء بالمحلات التجارية والدكاكين التي تعرض الخضر والفواكه واللحوم للبيع طيلة الأسبوع.
ذكرني هذا الحدث الذي وقع بذلك الذي وقع في عيد الأضحى بالدارالبيضاء حيث المواطن أشغلوه ببطنه .. و انسوه التفكير في كرامته . يجب استحضار الأخلاق والمبادئ والكرامة التي هي اسس الحضارة ..
دابا راه كاين اللي شفر الخضرة ، ومشا لدارو ويعيط لبنتو يقول لها ديري التي العشاء جاب الله هاد التقدية .. الضحك على الذقون هه
الأمر خطير المواطن بدأيستشعر خطر المجاعة نسأل الله السلامة الحكومة لم تحرك ساكنا ماذا يجري نرجو من جلالة الملك التدخل وإنقاد البلاد من الطغمة الفاسدة قبل فوات الأوان…