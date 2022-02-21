عزيز أخنوش

أخنوش: “لا يمكن للوعود أن تتحقق دون إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للوطن”

2022-02-21 / 2:57 مساءً
12
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الوعود و الالتزامات تتطلب تظافر جهود الجميع لتحقيقها، مؤكدا أنن لا يمكن تحقيق كل الالتزامات دون وجود إرادة جماعية تستحضر المصلحة العليا للوطن في المرتبة الأولى.

أخنوش و في خضم مداخلته اليوم على هامش افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم بالرباط، أكد أن الظرفية تتسم بسياق خاص و تتطلب تظافر جهود الجميع.

و شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الحوار الاجتماعي مكانة خاصة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تفرضها المرحلة لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات المطرية.

و لتحقيق ذلك يقول أخنوش: “يجب أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد”.

ما رأيك؟
المجموع 19 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محمد تونيس : انضمام المغرب إلى مجموعة (سيدياو) “أفضل شيء لنا جميعا

محمد تونيس : انضمام المغرب إلى مجموعة (سيدياو) “أفضل…

2022-02-21 / 8:00 مساءً
Photo of رئيس برلمان “سيدياو” يشيد بمبادرات المملكة في إفريقيا في مجال

رئيس برلمان “سيدياو” يشيد بمبادرات المملكة في إفريقيا في…

2022-02-21 / 7:34 مساءً
Photo of كوتيديان دافريك”: ملك المغرب يعمل من أجل تماسك تام في القارة الإفريقية

كوتيديان دافريك”: ملك المغرب يعمل من أجل تماسك تام…

2022-02-21 / 7:00 مساءً
Photo of افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.. ورئيس الاتحاد: “شكرا للملك”

افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.. ورئيس الاتحاد: “شكرا…

2022-02-21 / 4:50 مساءً
Photo of سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لناصر بوريطة

سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لناصر بوريطة

2022-02-21 / 4:02 مساءً
Photo of فتاح العلوي: “إمكانيات كبيرة متاحة لتقوية الاستثمار بين المغرب وإسرائيل”

فتاح العلوي: “إمكانيات كبيرة متاحة لتقوية الاستثمار بين المغرب…

2022-02-21 / 3:30 مساءً
Photo of تعزيز التعاون الاقتصادي محور مباحثات بين فتاح العلوي ونظيرتها الإسرائيلية

تعزيز التعاون الاقتصادي محور مباحثات بين فتاح العلوي ونظيرتها…

2022-02-21 / 2:29 مساءً
Photo of ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

ميارة: “الحوار الاجتماعي” جزء من سياسة اقتصادية مندمجة

2022-02-21 / 1:37 مساءً
Photo of أخنوش: “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة.. وسنتحلى بالشجاعة والجرأة لحلها”

أخنوش: “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة.. وسنتحلى بالشجاعة والجرأة لحلها”

2022-02-21 / 1:18 مساءً
Photo of من البرلمان.. أخنوش يدعو النقابات و”الباطرونا” الى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي

من البرلمان.. أخنوش يدعو النقابات و”الباطرونا” الى عقد أول…

2022-02-21 / 1:03 مساءً

‫12 تعليقات

  1. حقا،اضحكوا علي الشعب كما تريدون، الوعود الانتخابية في واد والواقع في واد اخر، ماذا تعني بالارادة الجماعية، انتم من تحكمون ونحن مفعول بنا فقط، اذن ماجدوى هذا الخطاب النثن الموجه لنا، أما ان تفوا بوعودكم اما تنحوا وتركوا من له غيرة على الوطن(والله لدخنا بشي خطاب دشي انتهازي)

  4. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء.
    من أول من أبدع سياسة البلوكاج و حرم المغاربة من سنين للتقدم و محاربة الفساد و الريع؟
    هل يظن البعض أن المغاربة قصيروا الذاكرة، فكلنا نتذكر كيف اقتحم رئيس الحكومة عالم السياسة و كيف دخل في الحزب الأول ثم الثاني، و لربما مازال أن يختلق حزبا بمقاسه. لكن على العموم فالدكاكين السياسية بالمغرب بات دورها واضح للعيان.
    و المغربي يستاهل ما أحسن و شعارات اغراس اغراس، فلابد ان نستهزء و نسخر من صدقها يوما.
    و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.

  5. عن أي حوار تتكلم؟
    أنت فرضت شروطك وألزمت التلقيح بعدما تخلى عنه الغرب والأمريكان وألزمت المواطن المسكين بالرجعة 3 وإلا فلن يصبح مواطنا ولن يتمكن من ولوج أي مؤسسة دون زواج التلقيح وفرضته على الموضفين وإلا سبصبحون دون وضيفة ماعدا التماسيح والعفاريت فلن يكونوا ملزمين بالإدلاء بأي شيئ لأنهم أينما حلوا وارتحلوا تعطى لهم التحية دون حسيب أو رقيب.
    ناهيك عن الزيادات الصاروخية في مواد البترول والتي تجنون منها الملايير شهريا والزيادات الصاروخية في المواد الأساسية للمواطن الضعيف وليس للوزراء والمدراء ورجال الأعمال والبرلمانيون ووووووووو…
    هذا حال المواطن الضعيف في هذا البلد العصا تنزل عليه من كل حدب وصوب.
    حسبنا الله ونعم الوكيل.

  7. ماذا تعرف عن المصلحة العليا للبلاد وانت علنا تقول ان تمن التفاح رخيص خاصكم تزيدوا فيه من يريد اخذ الوطن الى الهوية غيرك الى بقا فيك الفلاح قلب ليه على اسواق خارجية

  8. لو فهمت انت يا من تسمى رئيس حكومة كلامك لكنا بألف خير .
    لان المصلحة العليا للوطن ،هو المواطن بالعربية هو الشعب ،لان الشعب وحده هو اساس اسم دولة ،ممكن ان تكون دولة دون لا وزير ولا ملك ولا رئيس ،ولاكن دون شعب لا شيء سيكون ،وانتم تلعبون بالنار ،لانكم تظنون ان الشعب كاموني، مالا تعلمون ان الشعب يوم يثور لن يوقف احد من غير خالقه

  9. ماعلى اخنوش اليوم هو تنفيد ما اوعد به الشعب المغربي قبل الانتخابات من تغطية اجتماعية وتعويضات شهرية لكل العجزة الذين يفوق سنهم 60 سنة ولا يتوفرون على دخل ولا على عمل ولا على تقاعد الجميع ينتظر تنزيل هذه الوعود على ارض الواقع وليس الهروب الى الامام

  11. سي اخنوس كلنا تانبغوا بلادنا ومستاعدين كيف ما ضحاو عليها اهلنا مستعديين احنا نضحيوا عليه عمي اسر 23سنة عند مرتزقة البوليزاريو ادن احنا عارفين مصلحة الوطن خاصكم انتما تتقاو الله فالشعب المقهور ديروا حلول ايجابية وقوموا بالمغاربة .الدنيا فانية ماغايبقا فينا حتى واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق