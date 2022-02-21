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جمعية تستعد لوضع شكاية أمام القضاء المختص ضد موظف بجماعة فاس

2022-02-21 / 1:43 مساءً
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هبة بريس - متابعة

علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن جمعية حقوقية تنشط في مجال حماية العام تستعد لتسجيل شكاية قضائية في غضون الأيام القليلة المقبلة ضد موظف بجماعة فاس.

وأوضح ذات المصدر أن شكاية الجمعية التي نصبت نفسها للترافع عن حماية المال تتضمن اتهامات ضد المسؤول المذكور، مشيرا الى أنها تشتبه في قيامه بتقديم معطيات مزورة في ملف التصريح بالممتلكات السنوي، والاشتباه في تكوين شبكة إجرامية، والاشتباه أيضا في تورطه في جرائم أموال، علاوة على اتهامه بتحصيل إتاوات من مرافق عمومية شهريا، اضافة الى سوء التدبير والتسيير لعدد من الملفات نتج عنها ضرر عام وخاص.

هذا وقد أشار المصدر إلى أن الجمعية المعنية قررت مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ومده بتفاصيل التهم التي يشتبه تورط المتهم فيها، رافضة الإفصاح عن معطيات و هويات الأشخاص المتعلقين بالملف حفاظا على سرية البحث قبل انطلاقه.

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