أكادير : 150 تحليل مخبري لتحديد أسباب هروب النحل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باكادير، قد أجرى حوالي 150 تحليل مخبري، من أجل الوصول الى الأسباب الحقيقية لظاهرة اختفاء النحل من المناحل بعدد من المناطق بإقاليم جهة سوس ماسة .

وقالت نفس المصادر ، أن الأبحاث لازالت مستمرة بهذا الخصوص ، في حين أن الوزارة الوصية كانت قد خصصت دعما لمربي النحل متعلق بالأدوية الخاصة بمحاربة فيروس ” لابرواز ‘ .

وفي نفس السياق، قال مهنيون ، أن تخصيص الوزارة لهذا الدعم في وقت مبكر دون تحديد السبب الحقيقي وراء هروب النحل ، هو هدر للمال العام ، اعتبارا أن فيروس ” لابرواز” لم يكن سبب في إختفاء النحل .

وكانت في وقت سابق ” لونسا” قد إعتبرت اختفاء النحل ظاهرة جديدة، و التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما.

وأشارت “أونسا” إلى أن هذه الظاهرة التي تعرف أيضا بـ”انهيار خلايا النحل” قد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا، معتبرة أن الأبحاث والدراسات التي تم إجراؤها في هذا الصدد ربطت هذه الظاهرة بوجود أسباب متعددة تتدخل فيها مجموعة من العوامل خاصة منها المرتبطة بالظروف المناخية كقلة التساقطات المطرية، والبيئية كقلة المراعي، والظروف المتعلقة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة.

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