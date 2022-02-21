عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك بجهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عناصر الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات و بالأخص سرية برشيد تحقيقاتها بخصوص عصابة متخصصة في النصب و التزوير و ذلك بعد تورطها في ملف يتعلق ببيع سيارات في ملكية الغير.

و علمت هبة بريس أنه قد تم تحرير مذكرة بحث وطنية من طرف درك برشيد في حق المتورط الرئيسي في العملية بعد تحديد هويته، حيث أنه متورط في عدد من الشكايات بتهمة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التزوير.

و كان المعني بالأمر، رفقة أفراد آخرين، يقومون بكراء سيارات من وكالات تأجير السيارات ببرشيد و الدروة و مطار محمد الخامس لمدد تتراويح بين أسبوع لأسبوعين، و يختفون بعد ذلك دون أن يعيدوا السيارات لأصحابها.

و يعمد المبحوث عنه بمعية شركائه على إيهام مواطنين بكونهم يعرضون تلك السيارات للبيع بأثمنة أقل من الموجودة بالسوق، حيث يتسلمون مبالغ مالية مقدمة و يحررون وعود بيع وهمية قبل أن يتواروا عن الأنظار.

و يتحايل المتهمون على الضحايا بكونهم سيتمون ما تبقى من عملية نقل الملكية للمشترين الجدد بعد مدة قصيرة بسبب مشاكل عائلية لديهم، و يتسلمون جزءا من المبالغ المتفق عليها و أحيانا يتركون السيارة للمشتري المفترض قبل أن يختفوا.

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