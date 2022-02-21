عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك بجهة الدار البيضاء سطات

2022-02-21 / 12:06 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عناصر الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات و بالأخص سرية برشيد تحقيقاتها بخصوص عصابة متخصصة في النصب و التزوير و ذلك بعد تورطها في ملف يتعلق ببيع سيارات في ملكية الغير.

و علمت هبة بريس أنه قد تم تحرير مذكرة بحث وطنية من طرف درك برشيد في حق المتورط الرئيسي في العملية بعد تحديد هويته، حيث أنه متورط في عدد من الشكايات بتهمة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التزوير.

و كان المعني بالأمر، رفقة أفراد آخرين، يقومون بكراء سيارات من وكالات تأجير السيارات ببرشيد و الدروة و مطار محمد الخامس لمدد تتراويح بين أسبوع لأسبوعين، و يختفون بعد ذلك دون أن يعيدوا السيارات لأصحابها.

و يعمد المبحوث عنه بمعية شركائه على إيهام مواطنين بكونهم يعرضون تلك السيارات للبيع بأثمنة أقل من الموجودة بالسوق، حيث يتسلمون مبالغ مالية مقدمة و يحررون وعود بيع وهمية قبل أن يتواروا عن الأنظار.

و يتحايل المتهمون على الضحايا بكونهم سيتمون ما تبقى من عملية نقل الملكية للمشترين الجدد بعد مدة قصيرة بسبب مشاكل عائلية لديهم، و يتسلمون جزءا من المبالغ المتفق عليها و أحيانا يتركون السيارة للمشتري المفترض قبل أن يختفوا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 427 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 427 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-22 / 4:18 مساءً
Photo of الحكومة تؤكد الاستمرار في دعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان

الحكومة تؤكد الاستمرار في دعم أسعار السكر والدقيق وغاز…

2022-02-22 / 3:47 مساءً
Photo of وزير الفلاحة: “اللوكوس و الغرب بهما مياه لا بأس بها و باقي المناطق بها خصاص كبير”

وزير الفلاحة: “اللوكوس و الغرب بهما مياه لا بأس…

2022-02-22 / 3:36 مساءً
Photo of الصديقي: “نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني”

الصديقي: “نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 31 في المائة…

2022-02-22 / 3:14 مساءً
Photo of “الخبزة ب 1.20 درهما”.. الحكومة تؤكد استقرار أسعار الخبز

“الخبزة ب 1.20 درهما”.. الحكومة تؤكد استقرار أسعار الخبز

2022-02-22 / 2:08 مساءً
Photo of خنيفرة.. الشروع في محاكمة طبيب وأمين مال جمعية في قضية اختلاس

خنيفرة.. الشروع في محاكمة طبيب وأمين مال جمعية في…

2022-02-22 / 2:02 مساءً
Photo of ولاية البيضاء توفد لجان إقليمية لمراقبة الأسعار من زيادات المضاربين

ولاية البيضاء توفد لجان إقليمية لمراقبة الأسعار من زيادات…

2022-02-22 / 1:55 مساءً
Photo of آيت الطالب يطلق الخدمات بقسم الطب النفسي بالبيضاء

آيت الطالب يطلق الخدمات بقسم الطب النفسي بالبيضاء

2022-02-22 / 1:45 مساءً
Photo of اصطدام حاوية بنفق الزرقطوني يوقف حركة السير لساعات وسط البيضاء

اصطدام حاوية بنفق الزرقطوني يوقف حركة السير لساعات وسط…

2022-02-22 / 12:50 مساءً
Photo of شرارات نار ورنين تماس كهربائي يرعب ساكنة حي بخريبكة

شرارات نار ورنين تماس كهربائي يرعب ساكنة حي بخريبكة

2022-02-22 / 12:30 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق