بشكل كامل.. أستراليا تعيد فتح حدودها

هبة بريس - وكالات

أعادت أستراليا الاثنين فتح حدودها الدولية بشكل كامل أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بعد ما يقرب من عامين من إغلاقها بسبب الجائحة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحافي الاحد “انتهى الانتظار”.

وقال للراغبين بزيارة الجزيرة القارة “احزموا حقائبكم”، مضيفًا “لا تنسوا إحضار أموالكم معكم، فهناك الكثير من الأماكن لإنفاقها”.

وستصل أكثر من 50 رحلة جوية دولية إلى البلاد خلال يوم الاثنين مع تطلع قطاعي السياحة والضيافة إلى إعادة البناء بعد تأثرهما بشدة بسبب قيود كوفيد-19.

وقال آلن جويس المدير العام لشركة “كوانتاس”كنا ننتظر هذه اللحظة (منذ فترة) طويلة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0