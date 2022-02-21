“لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب

2022-02-21 / 11:23 صباحًا
1
هبة بريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم الاثنين، أنها ستطلق ابتداء من يوم 13 مارس المقبل، خطا جويا مباشرا جديدا، يربط الدار البيضاء بتل أبيب، موضحة أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 ترددات في الأسبوع ليمر في مدة وجيزة إلى 5 ترددات في الأسبوع.

وذكر بلاغ للشركة أنه ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، حيث ستقلع الطائرة على الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، لتصل إلى تل أبيب على الساعة السادسة و15 دقيقة صباح اليوم الموالي (حسب التوقيت المحلي).

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها، بحسب المصدر ذاته، أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة، حيث ستنطلق الرحلات على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثانية عشرة و10 دقائق زوالا.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الخط الجوي الجديد يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي. كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معاذ المرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى

معاذ المرابط : المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من…

2022-02-21 / 6:43 مساءً
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الطرقي ميدلت-الريش

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الطرقي ميدلت-الريش

2022-02-21 / 6:38 مساءً
Photo of الداخلة.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات

الداخلة.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات

2022-02-21 / 6:32 مساءً
Photo of عضو اللجنة العلمية يوصي بفتح الملاعب و المساجد للتراويح وتخفيف الشروط على الوافدين

عضو اللجنة العلمية يوصي بفتح الملاعب و المساجد للتراويح…

2022-02-21 / 5:44 مساءً
Photo of النقل الطرقي.. الوزارة تشرع في تنزيل بعض مطالب مهنيي القطاع

النقل الطرقي.. الوزارة تشرع في تنزيل بعض مطالب مهنيي…

2022-02-21 / 5:33 مساءً
Photo of بحضور قناة اسبانية.. المحاكمة السرية تتواصل لأساتذة سطات

بحضور قناة اسبانية.. المحاكمة السرية تتواصل لأساتذة سطات

2022-02-21 / 5:26 مساءً
Photo of الإبراهيمي: “الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت أحسن مما عليه الأمر بفرنسا”

الإبراهيمي: “الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت أحسن مما عليه الأمر…

2022-02-21 / 5:11 مساءً
Photo of البروفيسور الإبراهيمي: “العالم يقترب من طي صفحة أوميكرون و كذلك المغرب”

البروفيسور الإبراهيمي: “العالم يقترب من طي صفحة أوميكرون و…

2022-02-21 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 190 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 190 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-21 / 4:23 مساءً
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-02-21 / 2:19 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق