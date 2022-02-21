الشوبي يعلق على الفيديو المثير للجدل:” لا تبرروا السرقة بالفقر و الغلاء”

نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، -تداول- فيديو يوثق هجوم العشرات من المواطنين على سوق الأحد بجماعة عامر، نواحي القنيطرة، وقيامهم بسرقة الخضر والفواكه وعدد من المواد الأساسية المعروضة للبيع.

و تفاعل العديد من الفنانين مع الواقعة، من بينهم الفنان محمد الشوبي الذي قام بنشر تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”السرقة سرقة والنهب نهب والبلطجة بلطجة لاتبرروها بالفقر والغلاء” .

و أضاف في تدوينة أخرى :”أذكر في تسعينات القرن الماضي إنقلاب شاحنة محملة بالسكر على الطريق السيار فتوقفت العديد من السيارات الفاخرة ونزل من كانوا يركبونها وحملوا قوالب السكر إلى سياراتهم تحت استعطاف السائق وأمام كاميرا القناة الثانية التي نزل طاقمها لتغطية الحدث قبل وصول الدرك الملكي، إننا شعب البيليكي والديبشخي”.

و الجدير بالذكر أن فيديو سرقة الخضر و الفواكه تصدر عناوين الصحف و كذا منصات التواصل الاجتماعي، و أصبح حديث الساعة.

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